Шоу-бізнес
110
2 хв

Джейсон Стейтем із коханою та їхніми дітьми покатався на лижах

Актор із сім’єю відпочиває на гірськолижному курорті.

Юлія Кудринська
Джейсон Стетхем із сім'єю

Джейсон Стейтем із сім'єю / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

58-річний актор Джейсон Стейтем разом із коханою — 38-річною британською супермоделлю та екс«ангелом» Victoria’s Secret Розі Гантінгтон-Вайтлі — та їхніми двома дітьми — 8-річним сином Джеком Оскаром та трирічною донькою Ізабеллою Джеймс — відпочивають на гірськолижному курорті, де проводять активний час. Як минає їхній відпочинок, модель показала у своєму Instagram.

Джейсон Стейтем із сім’єю / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Джейсон Стейтем із сім’єю / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Джейсон Стейтем із сім’єю та друзями / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Джейсон Стейтем із сім’єю та друзями / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Джейсон Стейтем із сім’єю / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Джейсон Стейтем із сім’єю / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Сім’я катається на лижах, сноубордах, санках і навіть ратраках. Судячи з усього, вони весело і цікаво провели час.

Розі Гантінгтон-Вайтлі, Джейсон Стейтем та їхній син / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі, Джейсон Стейтем та їхній син / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Джейсон Стейтем із донькою / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Джейсон Стейтем із донькою / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі з донькою / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі з донькою / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі з донькою / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі з донькою / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Дочка Розі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсона Стейтема / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Дочка Розі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсона Стейтема / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі встигла поміняти кілька лижних костюмів і продемонструвати свої вміння катання на лижах.

Розі Гантінгтон-Вайтлі із сином / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі із сином / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стейтем / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стейтем / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Зазначимо, Розі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стейтем познайомилися 2010 року на музичному фестивалі Coachella, між ними одразу виникла симпатія. Їхні стосунки стрімко розвивалися, незважаючи на 20-річну різницю у віці. У січні 2016-го пара оголосила про свої заручини — актор подарував моделі каблучку з діамантом у 5 каратів. Весілля довелося відкласти, адже Розі завагітніла. До сих пір пара так і не узаконила офіційно свої стосунки.

Раніше, нагадаємо, ефектна Розі Гантінгтон-Вайтлі в бікіні та шубі позувала на гірськолижному курорті.

