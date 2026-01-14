Метт Деймон прийшов на прем’єру фільму із трьома доньками-красунями

Метт Деймон / © Associated Press

Реклама

Однак не так актори привернули увагу публіки, як велика родина 55-річного Деймона, адже підтримати його прийшла дружина Лусіана з їхніми трьома доньками. 55-річний Метт Деймон із усмішкою позував на доріжці разом зі своєю родиною. Його дружина Лусіана, яка також є однією із продюсерок фільму, прийшла у червоній сукні з оригінальною спідницею.

19-річна дочка пари Ізабелла для заходу обрала трендову сукню-майку у сіро-білих кольорах, 17-річна Джіа одягла чорну сукню-комбінацію з шовку, а 15-річна Стелла — сукню в горошок зі складками та тонкими бретельками.

Метт Деймон з дружиною та доньками / © Getty Images

Нагадаємо, що також три доньки має ще один голлівудський улюбленець — актор Сильвестр Сталлоне і вони також часто приходять на його заходи.

Реклама