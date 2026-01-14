- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 73
- Час на прочитання
- 1 хв
Метт Деймон прийшов на прем’єру фільму із трьома доньками-красунями
У Нью-Йорку відбулася прем’єра фільму «Зрив», головні ролі у якому виконали актори і давні найкращі друзі — Метт Деймон та Бен Аффлек.
Однак не так актори привернули увагу публіки, як велика родина 55-річного Деймона, адже підтримати його прийшла дружина Лусіана з їхніми трьома доньками. 55-річний Метт Деймон із усмішкою позував на доріжці разом зі своєю родиною. Його дружина Лусіана, яка також є однією із продюсерок фільму, прийшла у червоній сукні з оригінальною спідницею.
19-річна дочка пари Ізабелла для заходу обрала трендову сукню-майку у сіро-білих кольорах, 17-річна Джіа одягла чорну сукню-комбінацію з шовку, а 15-річна Стелла — сукню в горошок зі складками та тонкими бретельками.
Нагадаємо, що також три доньки має ще один голлівудський улюбленець — актор Сильвестр Сталлоне і вони також часто приходять на його заходи.