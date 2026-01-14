- Дата публікації
У прозорій спідниці оздобленій кристалами: Емілі Блант з’явилася на новому світському заході
Не встиг віднгриміти «Золотий глобус» як акторка знову сяяла на гламурній церемонії.
Емілі Блант — зірка фільму «Дьявол носит Prada» — відвідала галаконцерт Національної ради кінокритиків на в Нью-Йорку. На заході вона з’явилася у образі витриманому в чорних тонах, адже обрала боді з декольте й бретельками та прозору спідницю оздоблену камінням.
Також до цього вбрання акторка додала подовжений жакет вільного фасону, який також був прикрашений камінням на лацканах. Гламурний вечірній образ акторки завершували діамантові прикраси, лаконічні босоніжки, укладання і макіяж у нюдовый гамі.
Ця поява у Нью-Йорку перша для Емілі після «Золотого глобусу», де вона ще нещодавно демонструвала білосніжну сукню від Louis Vuitton з жакетом, одним рукавом і гламурними ґудзиками.