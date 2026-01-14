ТСН у соціальних мережах

88
1 хв

У прозорій спідниці оздобленій кристалами: Емілі Блант з’явилася на новому світському заході

Не встиг віднгриміти «Золотий глобус» як акторка знову сяяла на гламурній церемонії.

Юлія Каранковська
Емілі Блант

Емілі Блант / © Associated Press

Емілі Блант — зірка фільму «Дьявол носит Prada» — відвідала галаконцерт Національної ради кінокритиків на в Нью-Йорку. На заході вона з’явилася у образі витриманому в чорних тонах, адже обрала боді з декольте й бретельками та прозору спідницю оздоблену камінням.

Емілі Блант / © Associated Press

Емілі Блант / © Associated Press

Також до цього вбрання акторка додала подовжений жакет вільного фасону, який також був прикрашений камінням на лацканах. Гламурний вечірній образ акторки завершували діамантові прикраси, лаконічні босоніжки, укладання і макіяж у нюдовый гамі.

Емілі Блант / © Associated Press

Емілі Блант / © Associated Press

Ця поява у Нью-Йорку перша для Емілі після «Золотого глобусу», де вона ще нещодавно демонструвала білосніжну сукню від Louis Vuitton з жакетом, одним рукавом і гламурними ґудзиками.

Емілі Блант на «Золотому глобусі» / © Associated Press

Емілі Блант на «Золотому глобусі» / © Associated Press

Емілі Блант на «Золотому глобусі» / © Associated Press

Емілі Блант на «Золотому глобусі» / © Associated Press

Образи акторки Емілі Блант (18 фото)

