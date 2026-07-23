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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Святе озеро зникло: що сталося з водоймою, яка існувала тисячі років

Після висихання водойми на Хмельниччині зникли регіонально рідкісні види рослин.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Святе озеро пересохло

Святе озеро пересохло / © Суспільне

У Хмельницькій області повністю зникла гідрологічна пам’ятка природи загальнодержавного значення — Святе озеро, яке існувало понад 10 тисяч років. Розташована на території Національного природного парку «Мале Полісся» водойма поступово міліла та заболочувалася, однак врятувати її було неможливо.

Про це в коментарі «Суспільному» розповів головний лісничий парку Олексій Більовський.

За його словами, процес деградації озера став помітним ще понад десять років тому.

«Процес обміління озера ми почали спостерігати ще з початку створення національного парку — влітку 2014 року. Хоча вже на той час рівень води був значно менший, ніж до створення парку», — сказав Більовський.

Причина — кліматичні зміни, а не кар’єри

Місцеві жителі припускали, що на стан водойми могли вплинути кар’єри неподалік та пункт забору води, який запрацював у 2016 році. Водночас головний лісничий відкидає цю версію.

«На це впливає ряд факторів. Перш за все — зміни кліматичних умов і зниження ґрунтових вод. Це ми можемо спостерігати не лише на прикладі озера, а й узагалі по всьому нашому регіону», — пояснив він.

Більовський зазначив, що разом із озером пересихає й прилегле болото, яке багато років живило водойму.

«Пересихають ставки, озера у селах, зникають малі річки, потічки, водотоки. Також на території парку ми спостерігаємо пересихання всіх боліт, які були раніше на нашій території», — наголосив лісничий.

За його словами, Святе було озером поверхневого живлення.

«Це найнижча точка в лісі. Всі опади, що потрапляли на лісові масиви, стікали в цю точку», — зазначив він.

«Врятувати озеро було неможливо»

Головний лісничий підкреслив, що жодні інженерні роботи не могли змінити ситуацію.

«Так як це пам’ятка природи загальнодержавного значення, об’єкт природно-заповідного фонду, тут заборонена будь-яка господарська діяльність. Щось зробити, щоб врятувати озеро, на даний момент неможливо. Поставити якийсь земснаряд чи вичистити — це не дасть ніякого результату, тому що немає достатньої кількості води», — пояснив Більовський.

Разом із озером зникли рідкісні рослини

За інформацією працівників національного парку, після висихання водойми зникли регіонально рідкісні види — латаття біле та бобівник трилистий. Водночас червонокнижна шейхцерія болотяна продовжує існувати.

«Болотним видам нічого не загрожує. Вони далі собі розростаються, освоюють нові території», — зазначив Більовський.

Озеру було понад 10 тисяч років

За словами головного лісничого, Святе озеро мало льодовикове походження і сформувалося після відступу льодовика понад 10 тисяч років тому.

«Це озеро льодовикового походження. Коли сповзав льодовик, утворив такі кратери, поглиблення на місці його танення, і утворилося це озеро», — розповів він.

На початку 2000-х років Святе озеро було одним із найпопулярніших місць відпочинку в регіоні.

«Найбільша глибина була цього озера — близько 5 метрів. Площа водного дзеркала — понад 8 гектарів», — пригадав Олексій Більовський.

Нагадаємо, катання на позашляховиках у Карпатах шкодить природі: воно руйнує ґрунт, загрожує паводками та знищує рідкісні рослини й тварин. Щоб зупинити це, людям пропонують повідомляти про порушників через спеціальні офіційні сервіси.

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