Когда ждать прорыва в переговорах: политолог назвал решающую дату и главное условие

Трехсторонние переговоры

Реклама

Реальная возможность для передвижения в переговорном процессе по завершению войны в Украине может возникнуть уже в середине весны.

Об этом заявил политолог и глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в эфире «КИЕВ24».

Геополитика и визит Трампа в Китай

По словам эксперта, сейчас Украина и союзники находятся в периоде «консервативной обороны». Однако у ситуации есть шансы на коренное изменение после знакового события на мировой арене.

Реклама

«Ситуация может измениться после крупного геополитического события — визита Дональда Трампа в Пекин», — отметил Чаленко.

Политолог подчеркнул, что кроме дипломатических усилий, критически важными остаются экономические рычаги влияния на агрессора, в частности:

усиление санкционного давления;

системное истощение экономики РФ

Опровержение от Офиса президента

В то же время в информационном поле появились слухи о якобы планах продолжительной войны. В частности, некоторые СМИ распространили информацию о приказе Владимира Зеленского якобы готовиться к боевым действиям еще на три года.

В Офисе президента официально опровергли эти упреки, назвав их не соответствующими действительности. В ОП отмечают приоритетность достижения справедливого мира, а не искусственное затягивание сроков войны.

Реклама

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский надеется, что в этом месяце состоится новый раунд переговоров с Россией, к которым присоединятся представители европейских стран.