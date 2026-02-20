- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 569
- Время на прочтение
- 1 мин
Когда ждать прорыва в переговорах: политолог назвал решающую дату и главное условие
Эксперт назвал середину весны 2026 решающим моментом для начала реальных переговоров.
Реальная возможность для передвижения в переговорном процессе по завершению войны в Украине может возникнуть уже в середине весны.
Об этом заявил политолог и глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в эфире «КИЕВ24».
Геополитика и визит Трампа в Китай
По словам эксперта, сейчас Украина и союзники находятся в периоде «консервативной обороны». Однако у ситуации есть шансы на коренное изменение после знакового события на мировой арене.
«Ситуация может измениться после крупного геополитического события — визита Дональда Трампа в Пекин», — отметил Чаленко.
Политолог подчеркнул, что кроме дипломатических усилий, критически важными остаются экономические рычаги влияния на агрессора, в частности:
усиление санкционного давления;
системное истощение экономики РФ
Опровержение от Офиса президента
В то же время в информационном поле появились слухи о якобы планах продолжительной войны. В частности, некоторые СМИ распространили информацию о приказе Владимира Зеленского якобы готовиться к боевым действиям еще на три года.
В Офисе президента официально опровергли эти упреки, назвав их не соответствующими действительности. В ОП отмечают приоритетность достижения справедливого мира, а не искусственное затягивание сроков войны.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский надеется, что в этом месяце состоится новый раунд переговоров с Россией, к которым присоединятся представители европейских стран.