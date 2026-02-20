Новый раунд переговоров: что говорят в ОП и в Кремле о сроках

Зеленский и Путин. / © ТСН

Реклама

Офис президента Украины рассчитывает на еще одну встречу переговорных групп в феврале.

Об этом сообщил советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин в комментарии «Новини.LIVE».

По его словам, сегодня у Владимира Зеленского запланировано совещание с переговорной группой, после которого может появиться дополнительная информация.

Реклама

Что говорят в Кремле

РосСМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что следующий раунд трехсторонних переговоров с участием Украины, России и США может состояться на следующей неделе в Женеве.

В то же время в администрации «фюрера» РФ заявили, что проинформируют, когда состоится следующая встреча по Украине.

Спикер Кремля Дмитрий Песков также назвал переговоры «сложным и растянутым во времени процессом». Мол, у агрессора РФ нет завышенных ожиданий на этот счет.

Напомним, 17-18 февраля в Женеве состоялись трехсторонние переговоры. Глава делегации страны-агрессора Владимир Мединский назвал переговоры «трудными, но деловыми». Во время короткого брифинга он заявил, что новая встреча «пройдет в ближайшее время».

Реклама

Глава украинской переговорной группы Рустем Умеров, комментируя результаты переговоров с Россией, заявил, что «часть вопросов удалось уточнить, а по другой части продолжается дополнительное согласование». По его словам, следующий этап будет заключаться в том, чтобы достичь согласованности, чтобы вынести наработанные решения на рассмотрение президентов.