Чи застосує Росія ядерну зброю: військовий відповів

Ядерна зброя

Росія продовжує використовувати риторику ядерного шантажу, проте реальний стан її стратегічного озброєння викликає серйозні сумніви у західних фахівців. Ймовірність застосування ядерної зброї залишається низькою через технічні ризики та тотальну корупцію в оборонному секторі країни-агресорки.

Про це в ефірі телеканалу «Еспресо» заявив полковник армії Великої Британії у відставці Глен Грант.

Експерт провів паралель між ядерними силами Великої Британії та Росії. За його словами, Лондон покладається на свої субмарини, які, хоч і потребують постійного оновлення та складного обслуговування, залишаються боєздатними та виконують бойові завдання у морі. Натомість ситуація з російським флотом є «темною конячкою».

«Російська Федерація — це проблема. Ми не до кінця розуміємо якість і спроможність російського флоту», — зазначив Грант.

Британський полковник наголосив, що значна частина російського арсеналу може бути непридатною до використання. Головними причинами деградації ядерних сил РФ він називає системну корупцію, використання неякісного палива та відсутність належного технічного обслуговування.

Окрім того, невідомо, які реальні суми Москва витрачала на утримання боєголовок, а скільки коштів було розкрадено.

«Нам відомо, що багато з російських ракет на їхніх підводних човнах можуть бути неробочі. На це є різні причини — корупція, неякісне паливо і т.д. Відтак ми не знаємо, в якому стані їхні ядерні ракети», — пояснив військовий.

Чому заяви Кремля потрібно «ділити на сто»

Грант переконаний, що офіційні дані про кількість ядерних зарядів у РФ не відповідають дійсності. Заявлені Кремлем цифри у понад 6000 боєголовок є елементом залякування.

«Все, про що говорить Кремль, чистий блеф. Певно, з цієї кількості боєголовок лише маленька частина реально може бути залучена», — вважає експерт.

Найбільшим стримувальним фактором для Москви, на думку полковника, є ризик самознищення під час спроби атаки. Технічний стан носіїв настільки критичний, що запуск може завершитися катастрофою для самих росіян.

«На мою думку, росіяни не ризикнуть навіть їх застосовувати, бо ці ракети вибухнуть прямо на підводному човні. Відтак, все що говорять росіяни, відразу потрібно ділити на сто», — підсумував Грант.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін на засіданні Ради безпеки Росії заявив про необхідність підготовки до можливих ядерних випробувань.

Під час обговорення глава Кремля закликав серйозно поставитися до заяв президента США Дональда Трампа щодо ймовірного проведення ядерних випробувань та запропонував міністру оборони РФ Андрію Білоусову висловити позицію з цього приводу. У відповідь очільник оборонного відомства заявив про доцільність негайного початку підготовки до повномасштабних випробувань.

Водночас Путін наголосив, що Росія формально продовжує дотримуватися зобов’язань за Договором про всеосяжну заборону ядерних випробувань, однак у разі проведення таких випробувань іншими державами Москва, за його словами, має бути готовою до «адекватних дій».

Також президент РФ доручив Міністерству закордонних справ, Міністерству оборони, спеціальним службам та профільним відомствам зібрати додаткову інформацію, провести її аналіз на майданчику Ради безпеки та підготувати узгоджені пропозиції щодо можливого початку робіт із підготовки випробувань ядерної зброї.