У Міноборони Німеччини забороняють приватні телефони: чого бояться

У Міноборони Німеччини заборонили телефони / © Associated Press

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заборонив працівникам відомства використовувати приватні телефони. У Міноборони Німеччини вирішили значно посилити безпеку. Причина нововведень — страх російських шпигунів.

У німецькому Міноборони (Bendlerblock) суворо обмежили використання смартфонів, планшетів та смарт-годинників. Про це повідомляє Bild.

У середині лютого 2026 року працівники отримали нову сувору директиву безпеки, за якою забороняється використання на роботі приватних пристроїв. Дехто отримав персональні попередження.

Приватні пристрої заборонили на зустрічах, де обговорюється конфіденційна інформація. Також це стосується тем оперативного планування та оперативної готовності Збройних сил Німеччини.

Перед зустрічами особисті телефони, годинники, планшети та інші пристрої закриватимуть у спеціальних шафках у коридорі міністерства.

Відповідно до директиви, міністерство попередило про «значну загрозу шпигунства», а німецькі Збройні сили є «пріоритетною ціллю для збору розвідданих, особливо в межах російської шпигунської діяльності».

Німцям порадили наслідувати Китай, де така система працює давно.

Найбільша небезпека — у смартфонах, які можуть потрапити під фішингові атаки та шпигунські віруси. Шпигунські атаки можуть лишатися непоміченими протягом тривалого часу.

Німеччина хоче убезпечитися від витоку конфіденційних даних, адже це великі ризики для безпеки країни, пишуть у звіті.

Чимала кількість співробітників Міністерства оборони Німеччини вже отримала нові телефони від відомства. Оскільки вони не мали поширених застосунків, працівники продовжували використовувати свої пристрої у кабінетах, де обговорювалася чутлива інформація.

Міноборони Німеччини — не перший орган влади, де запровадили такий «антишпигунський» підхід. Інші органи влади мають ще суворішу систему, як-от BND (Федеральна розвідувальна служба), де приватні телефони заборонені взагалі.

У МЗС Німеччини також стурбовані можливими прослуховуваннями. Міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль ховає свій телефон до дерев’яної коробки, яка має шумозахисний бар’єр і може сама генерувати фоновий шум. Про це він розповів торік у подкасті.

Росіяни полюють на акаунти популярних месенджерів. Це помітили у Нідерландах. Під атаки переважно потрапляють акаунти військових, журналістів та високопосадовців.

В Росії, ймовірно, є великі мережі хакерів, які атакують не лише Україну, а й інші держави. Нещодавно відбулася масштабна кібератака на енергетику Польщі. За атакою може стояти російське хакерське угруповання Sandworm, яке пов’язане з воєнною розвідкою РФ.

До слова, росіяни бояться власних шпигунів та стеження, адже скуповують «секретні» телефони. Посадовці у РФ не довіряють державному месенджеру MAX. Натомість віддають перевагу купівлі окремих смартфонів винятково для роботи, які називають «максофонами».