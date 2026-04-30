Шведский король Карл XVI Густав празднует 80-летие: семья и королевские гости собрались на торжественный обед

Королева Сильвия и король Карл Густав / © Getty Images

Королева Сильвия и король Карл XVI Густав присутствовали сегодня на торжественном обеде в честь короля в городской ратуше во время празднования 80-летия монарха.

Утром члены королевской семьи присутствовали на службе в дворцовой часовне. Благодарственная служба проводилась по случаю празднования 80-летия короля.

Te Deum, благодарственная служба, — это старинная церковная церемония, которая проводится в королевских кругах во время важных событий в королевской семье: крещений, дней рождения, годовщин и других торжественных случаев, сообщает королевский дворец Швеции.

По традиции, военнослужащие присутствовали на праздновании дня рождения короля во внешнем дворе. Во время церемонии был продемонстрирован штандарт Вооруженных сил.

Во внешнем дворе собралась большая толпа доброжелателей, чтобы отдать дань уважения королю в связи с его 80-летием.

После смены караула король вышел на террасу Лейконбаккена под салют со Скеппсхольмена. Затем шведские ВВС совершили пролет над городом.

На празднование юбилея монарха собралось множество других королевских гостей. Король Дании Фредерик X, его супруга королева Мэри и мать королева Маргрете II, великие герцог и герцогиня Люксембургские, дети и внуки короля и королевы и множество доброжелателей.

Также в Instagram королевской семьи поделились милой подборкой фотографий именинника, начиная с его детских снимков и до сегодняшнего дня.

