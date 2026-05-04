Російська модель втратила пів черепа через побиття бізнесменом: чоловік помер від страху (фото)

Російська модель Анжеліка Тартанова втратила половину черепа та здатність розмовляти після нападу свого бойфренда-бізнесмена Дмитра Кузьміна. Коли агресор дізнався, що замість розкішного життя на нього чекає в’язниця або фронт в Україні, його серце зупинилося.

Про це повідомляє Metro.

33-річна Тартанова зазнала надзвичайно тяжких травм голови, серйозного ураження мозку та тривалих когнітивних розладів після нападу 41-річного Кузьміна в Росії.

Сам бізнесмен помер раптово — за попередніми даними, причиною став серцевий напад після того, як він дізнався про можливе покарання.

Близько чотирьох місяців тому жінка виступила на телебаченні, де розповіла про наслідки пережитого насильства.

Спочатку підприємець розраховував уникнути ув’язнення та навіть мав змогу відвідувати постраждалу в лікарні, незважаючи на те, що саме він її травмував. Згодом Кузьміну висунули обвинувачення у замаху на вбивство.

«Попередні дані свідчать, що серце Кузьміна не витримало психологічного навантаження через кримінальну справу, відкриту після жорстокого побиття Анжеліки», — заявили російські медіа.

Після нападу, який стався 23 листопада 2025 року, жінка довгий час була позбавлена можливості говорити. Вона розповіла, що процес відновлення проходить повільно, а мовлення досі не повернулося повністю.

«Довгий час я не підходила до дзеркала, мені було дуже страшно», — зізналася Тартанова.

«Якою ж твариною треба бути, щоб так поводитися з людиною… Це жахливо», — зазначила її сестра Анастасія Бєлоглазова.

За інформацією видання Starhit, внаслідок нападу жінка отримала численні переломи, фактично «видалено половину черепа». Також підкреслюється: «Зараз вона стикається з серйозними наслідками: порушені мова, пам’ять і координація, попереду тривале відновлення та нові операції».

Медики повідомили, що травми спричинили важке ураження мозку моделі, через що знадобилася термінова операція для порятунку життя.

Нейрохірург В’ячеслав Смирнов охарактеризував цей випадок як «складний і тяжкий».

«У неї була не лише субдуральна гематома, а й ушкодження та руйнування самої мозкової тканини. І важка черепно-мозкова травма», — пояснив він.

За словами лікаря, без оперативного втручання жінка могла би впасти в кому вже протягом кількох годин.

Під час операції медики були змушені видалити значну частину черепа для зниження внутрішньочерепного тиску — це відома процедура декомпресійної краніотомії.

Смирнов додав, що в подальшому череп відновлять за допомогою сучасних технологій: «3D-принтер створить модель її черепа… ми повністю закриємо цей дефект, і косметично нічого не буде помітно».

Кузьміну загрожувало щонайменше вісім років позбавлення волі. Єдиною альтернативою ув’язненню для нього було б приєднання до російської армії та взяти участь у бойових діях проти України.

