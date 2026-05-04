"Морський котик", який ліквідував бен Ладена, розповів про вирішальний постріл

Ліквідація Осами бен Ладена

Реклама

«Морський котик» NAVI, який ліквідував Осаму бен Ладена, вирішив поділитися подробицями найскладнішої операції, в якій колись брав участь. Від моменту ліквідації минуло 15 років, і тільки зараз військовий розповів про найскладніший етап операції з ліквідації міжнародного терориста.

Про це повідомляє Lad Bible.

Військовий, який ліквідував Осаму бен Ладена, поділився подробицями операції

Чоловіка, який ліквідував Осаму бен Ладена, звати Роберт О’Нілл. Він поділився, що хотів знищити бен Ладена одним пострілом. У 2011 році спецпризначенець NAVI відправився на спеціальну місію до Пакистану.

Реклама

Там він віч-на-віч зустрівся з лідером Аль-Каїди. Це відбулося в його комплексі в Абботтабаді. Щойно перший гелікоптер сів у передньому саду помешкання терориста, О’Нілл був одним з перших у центрі подій.

Спецпризначенці піднялися до помешкання бен Ладена. Відповідальність за ліквідацію терориста впала на плечі Роберта О’Нілла.

© Uniten States Attorney`s Office Southern District of New York

«Я повернув праворуч, і там, за три фути від мене, стояв бен Ладен. Я одразу його впізнав. Мене вразило, який він худий. Його борода була трохи сивою. Його руки лежали на плечах його дружини Амаль. Я сприйняв це як загрозу; він міг підірвати себе», — розповів спецпризначенець.

О’Нілл розповів, що NAVI навчені відразу стріляти в голову, двічі. Чоловік так і зробив. Він вирішив зробити третій постріл з H&K 416. Після цього Осама бен Ладен звалився на узніжжя ліжка.

Реклама

«Я щойно застрелив бен Ладена — що за чорт? Все, що я коли-небудь знав, все, що я планував, щойно докорінно змінилося», — пригадує свої відчуття спецпризначенець.

Кожен зі спецпризначенців був готовим зробити постріл, адже це було частиною їхньої підготовки до операції. Та для О’Нілла найважчим стало не це, а відчуття, що він залишив дружину і доньку, і не знає, куди прямує.

Для New York Post чоловік розповів, що найважчим у місії з ліквідації терориста було попрощатися зі своєю родиною.

«Найважче — це попрощатися з дітьми, бо смерть наближається. У день мого відправлення моя 3-річна донька зібрала валізу з „Hello Kitty“ і сказала: „Коли ти повернешся додому, ти повезеш мене у відпустку“, — ділиться чоловік.

Реклама

О’Нілл додав, що він і гадки не мав, що зможе повернутися додому, адже був переконаний, що йде на смерть. Його дружина нічого не знала.

Попри все, уже двоє військових заявили, що саме вони ліквідували Осаму бен Ладена. Ще один колишній боєць «морських котиків» заявив, що це зробив він. Обидва чоловіки порушили кодекс військових, що зобов’язував їх мовчати.

У Малі ліквідували головного союзника Москви

В африканській країні Малі внаслідок скоординованої атаки ліквідували міністра оборони Садіо Камару, якого вважали головним союзником Росії та ключовою фігурою військового уряду.

Напад на його резиденцію в Каті здійснив смертник на вантажівці з вибухівкою. Ця операція стала частиною масштабних ударів по військових об’єктах, організованих союзом туарегських повстанців та угруповань, пов’язаних з «Аль-Каїдою».

Реклама

Смерть Камари аналітики називають серйозним ударом по збройних силах країни, оскільки його розглядали як майбутнього лідера. Попри успішний замах на міністра, тимчасовий президент Ассімі Гоїта не постраждав — його вчасно евакуювали в безпечне місце.

Новини партнерів