У смертельній аварії на Черкащині загинули працівники ТЦК і цивільний: деталі

Аварія у Черкаській області. / © Національна поліція Черкаської області

Напередодні 30 квітня у Черкаській області сталася смертельна аварія, в якій загинули двоє працівників ТЦК та цивільний.

Про це повідомили у пресслужбі Черкаського обласного ТЦК.

ДТП сталася у районі населеного пункту Княжа Звенигородського району сталося ДТП.

«Внаслідок аварії загинув цивільний та двоє військовослужбовців Звенигородського РТЦК та СП. Ще один військовослужбовець та цивільний доставлені каретою швидкої допомоги до медичного закладу з різними ступенями травм», — йдеться у повідомленні.

Наразі поліцейські встановлюють подробиці аварії.

