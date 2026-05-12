"Евровидение-2026": LELÉKA сделала заявление, как Украина будет говорить со сцены миру о важном

ЛЕЛЕКА

Украинская певица LELEKA, настоящее имя которой Виктория Лелека, которая представит Украину на «Евровидении-2026», высказалась о правилах конкурса и объяснила, как искусством доносить важные для страны месседжи без нарушений регламента.

Артистка призналась, что хорошо понимает специфику международной аудитории и то, как именно нужно говорить о болезненных для украинцев темах за рубежом. По словам исполнительницы, не все, что эмоционально воспринимается внутри страны, одинаково работает на внешнюю публику. Именно поэтому она убеждена: важно правильно выбирать форму коммуникации. LELEKA отметила, что во время участия в таких масштабных проектах нужно учитывать правила и договоренности. В то же время певица не скрывает — как украинке ей непросто мириться с определенными ограничениями. Однако она убеждена, что страна

«Я очень хорошо понимаю, как надо коммуницировать месседжи важные для Украины и в какой форме. Потому что то, как мы это видим иногда внутри, оно так снаружи вообще не работает», — сказала Лелека в интервью проекту «Разговор».

ЛЕЛЕКА / © Associated Press

Певица также добавила, что относится с уважением к правилам конкурса и считает: если страна соглашается на определенные условия, их нужно выполнять. Артистка подчеркнула, что для нее важно показать Украину как надежного и интеллигентного партнера, которому можно доверять. При этом она убеждена — творчество все равно позволяет говорить о главном, даже без прямых заявлений.

«Я считаю, что если Украина соглашается на определенные правила, если нами подписан определенный договор, о содержании которого я не имею права говорить, то мы в первую очередь должны себя достойно представлять и показывать, что мы интеллектуальные, что мы отвечаем за то, под чем мы подписались», — отметила исполнительница.

70-й конкурс «Евровидение-2026» состоится в Вене. Полуфиналы запланированы на 12 и 14 мая, а финал — на 16 мая. Украинская представительница выступит во втором полуфинале под №12 с песней Ridnym.

