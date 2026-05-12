"Евровидение-2026": представитель Молдовы феерично открыл первый полуфинал и зажег энергичным номером

Международный песенный конкурс официально открыт.

В столице Австрии, Вене, начался международный песенный конкурс "Евровидение-2026".

Участники уже начали демонстрировать свои номера. Первым на сцену вышел представитель от Молдовы - Satoshi. Именно ему доверили открывать первый полуфинал "Евровидения-2026". И организаторы не прогадали, исполнитель, который соревнуется с песней Viva, Moldova! , просто зажег сцену.

В номере Satoshi было все - и зажигательные движения, и музыкальные инструменты, и рэп, и чувственное исполнение, и дымовые спецэффекты. А вот удастся ли ему покорить сердца еврофанатов и профессиональных судей - станет известно уже скоро.

К слову, Молдова вернулась на "Евровидение-2026" после годичного перерыва. В прошлом году страна отказалась от конкурса, поскольку совершенствовала местный отбор. Кстати, украинская певица Джамала помогала Молдове определиться с представителем, а тем временем Satoshi демонстрировал свое выступление в финале нацотбора в Киеве.

Отметим, редакция сайта ТСН.ua прямо сейчас ведет текстовую онлайн-трансляцию конкурса. Смотрите "Евровидение-2026" вместе с нами и не пропускайте самые интересные моменты.

