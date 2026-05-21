США неожиданно отправят дополнительные войска в Польшу: какая причина

Трамп и Навроцкий / © Associated Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что направит дополнительные 5000 американских военных в Польшу.

Об этом глава Белого дома написал в своей соцсети Truth Social.

«Учитывая успешное избрание нынешнего президента Польши Кароля Навроцкого, которого я горд был поддержать, и из-за наших с ним отношений, я рад объявить, что США направят дополнительно 5 тыс. военнослужащих в Польшу», — сообщил Трамп.

Напомним, что недавно агентство Reuters, ссылаясь на неназванных американских чиновников, сообщало, что Пентагон отменил планы по ротационной передислокации около 4000 военнослужащих в Польшу. CNN, в свою очередь, сообщило, что это решение было частью усилий по сокращению количества американских войск в Европе.

Варшава опровергла слухи о выходе военных США из Польши.

В прошлом году время встречи с польским президентом Каролем Навроцким Трамп назвал Польшу страной с «особыми отношениями» с США. Он заверил, что никогда не рассматривал возможность вывода американских солдат из Польши, хотя не исключил такого решения в отношении других европейских стран.

