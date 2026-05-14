У Києві прогриміли нові вибухи — РФ вгатила балістикою
У Повітряних силах попереджали про небезпеку.
Сьогодні, 14 травня, у Києві прогримів потужний вибух. На місці вибуху піднявся стовп чорного диму. Атака триває від ночі.
У Повітряних силах також попередили про атаку ворожих дронів.
«Сили ППО продовжують працювати над ліквідацією загрози в небі над столицею. Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги», — йдеться у повідомленні КМВА.
Очільник МВА Тимур Ткаченко повідомив, що у Дарницькому районі пошкоджено фасад багатоповерхівки. На прибудинковій території сталася пожежа — горять авто.
Атака по Києву — останні новини
У ніч проти 14 травня Росія масовано атакувала Київ. У кількох районах столиці пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура. В Дарницькому районі обвалився під’їзд багатоповерхівки. Щонайменше дев’ять людей постраждали.
Найбільші руйнування зафіксовані у Дарницькому районі, де сталося влучання в багатоповерхівку та обрушення конструкцій. Рятувальники врятували 10 людей і продовжують пошуково-рятувальні роботи.
Також уламки впали на територію АЗС, пошкодили квартиру в Оболонському районі, влучили у 25-поверхову недобудову, спричинили пожежу на даху п’ятиповерхового будинку у Дніпровському районі та загоряння автомобіля в Солом’янському.