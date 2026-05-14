ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2191
Час на прочитання
1 хв

У Києві прогриміли нові вибухи — РФ вгатила балістикою

У Повітряних силах попереджали про небезпеку.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
Київ під атакою

Київ під атакою / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Сьогодні, 14 травня, у Києві прогримів потужний вибух. На місці вибуху піднявся стовп чорного диму. Атака триває від ночі.

У Повітряних силах також попередили про атаку ворожих дронів.

«Сили ППО продовжують працювати над ліквідацією загрози в небі над столицею. Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги», — йдеться у повідомленні КМВА.

Очільник МВА Тимур Ткаченко повідомив, що у Дарницькому районі пошкоджено фасад багатоповерхівки. На прибудинковій території сталася пожежа — горять авто.

Атака по Києву — останні новини

У ніч проти 14 травня Росія масовано атакувала Київ. У кількох районах столиці пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура. В Дарницькому районі обвалився під’їзд багатоповерхівки. Щонайменше дев’ять людей постраждали.

Найбільші руйнування зафіксовані у Дарницькому районі, де сталося влучання в багатоповерхівку та обрушення конструкцій. Рятувальники врятували 10 людей і продовжують пошуково-рятувальні роботи.

Також уламки впали на територію АЗС, пошкодили квартиру в Оболонському районі, влучили у 25-поверхову недобудову, спричинили пожежу на даху п’ятиповерхового будинку у Дніпровському районі та загоряння автомобіля в Солом’янському.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
2191
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie