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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
259
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1 хв

На шпильках, у костюмі і з золотою квіткою на сорочці: ефектний діловий образ Бріжит Макрон на екскурсії

Вбрання першої леді стало вдалим вибором для денного заходу, поєднавши комфорт із бездоганним французьким стилем.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Бріжит Макрон

Бріжит Макрон / © Associated Press

Бріжит Макрон на полях G7 у межах культурної програми влаштувала для подружжя лідерів цікаву екскурсію Івуаром. Під час прогулянки історичним містечком дружина президента охоче спілкувалася з учасниками заходу, знайомилася з місцевими традиціями і слухала виступ духового оркестру.

Бріжит Макрон / © Associated Press

Бріжит Макрон / © Associated Press

Перша леді продемонструвала цього дня стриманий діловий образ у світло-сірій гамі від її улюбленого Модного дому Louis Vuitton, який поєднав класику та сучасну елегантність. На ній був світло-сірий костюм, який складався з вузьких прямих штанів зі стрілками й двобортного жакета з асиметричним бортом, одним золотим та чорними ґудзиками та чіткою лінією плечей. Під жакет дружина президента одягла білу сорочку із цікавою деталлю біля коміра — золотою квіткою, дуже схожою на Monogram Flower Louis Vuitton.

Бріжит Макрон / © Associated Press

Бріжит Макрон / © Associated Press

Образ пані Макрон доповнила класичними темними туфлями на високих шпильках, чорними сонцезахисними окулярами і годинником з чорним ремінцем. Із прикрас вона обрала золоті каблучки і браслети.

Бріжит Макрон / © Associated Press

Бріжит Макрон / © Associated Press

Світле волосся перша леді уклала у свою звичну об’ємну зачіску з легкими хвилями та чубчиком і зробила традиційний макіяж смокі айс.

Бріжит Макрон / © Associated Press

Бріжит Макрон / © Associated Press

Нагадаємо, Бріжит Макрон на галавечері постала у білосніжній сукні і жакеті, оздобленому біля горловини блакитними кристалами та блискучими намистинами.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
259
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