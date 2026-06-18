Не Москвою єдиною: ЗСУ вгатили по стратегічному мосту для окупантів та низці "жирних" цілей

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ЗСУ вдарили по низці стратегічних об’єктів в тилу РФ. Йдеться про НПЗ та логістику окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗС України.

Які об’єкти уражені

У ніч на 18 червня 2026 року Сили оборони України повторно завдали удару по Московському нафтопереробному заводу в Московській області РФ. Підприємство, яке переробляє понад 12 млн тонн нафти щороку та забезпечує потреби російської армії, зазнало влучань — на його території виникли масштабні пожежі щонайменше у п’яти місцях. За попередніми даними, горять установки первинної та вторинної переробки, а також резервуари з паливом.

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У Ростовській області уражено нафтобазу «Гуково», де також зафіксовано влучання і пожежу. Об’єкт використовувався для зберігання паливно-мастильних матеріалів, важливих для військової логістики рф.

Під удари потрапили й транспортні об’єкти: автомобільний міст через річку Калка поблизу Гранітного на Донеччині та залізничний міст через Північно-Кримський канал у районі Роздольного в тимчасово окупованому Криму. Вони використовувалися для забезпечення переміщення окупаційних військ.

У районі Соледара уражено командний пункт противника. Також завдано ударів по складах пального в Маріуполі та П’яти-піллі, а також по складу матеріально-технічних ресурсів поблизу Бойківського.

Окрім цього, підтверджено результати попередніх ударів: знищення резервуарів на станції «Палкіно» в Ярославській області, пошкодження інфраструктури у Волгоградській області та ураження резервуарів на терміналі «Таманьнефтегаз» у Краснодарському краї.

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Сили оборони України продовжують системно зменшувати військовий потенціал росії та її спроможність вести війну.

Раніше йшлося про те, що масована атака українських дронів на Москву та Підмосков’я стала однією з найпотужніших за весь час повномасштабної війни. Фыксувалися вибухи, пожежі та тимчасові збої в роботі інфраструктури. У Росії традицыйно заявляли про збиття сотень безпілотників. Однак у Москві та області фіксувалися руйнування, жертви та ураження об’єктів, зокрема в енергетичному й промисловому секторі. Атака викликала широкий суспільний і політичний резонанс у РФ, продемонструвавши вразливість російської столиці та неефективність системи ППО.

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