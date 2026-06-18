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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
319
Час на прочитання
1 хв

50-річний Максим Галкін на свіжих фото приголомшив молодим виглядом та накачаним тілом

Максим Галкін святкує ювілей. Із нагоди цього гуморист поділився своїми свіжими фото.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Максим Галкін

Максим Галкін / © instagram.com/maxgalkinru

Російський шоумен та комік Максим Гаклін приголомшив своїм молодим виглядом.

Так, 18 червня гуморист святкує день народження. Ба більше, цьогоріч у знаменитості ще й ювілей. Шоумену виповнюється 50 років. Із нагоди дня народження Максим Галкін опублікував допис в Instagram, де зібрав серію своїх свіжих світлин.

Максим Галкін / © instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкін / © instagram.com/maxgalkinru

На кадрах шоумен постає в доволі зухвалому образі. Він обрав обтислу футболку, брюки та пальто. Образ комік доповнював сонцезахисними окулярами. Вбрання гумориста зовсім не приховувало його спортивну форму, а лише підкреслювало накачане тіло та сталеві м’язи.

Максим Галкін / © instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкін / © instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкін не був багатослівним. Під фото він лиш вказав, що йому виповнилось 50 років. Проте підписники шоумена у коментарях під його знімками не стримувались. Вони були приголомшені молодим виглядом коміка та зазначили, що він має просто неймовірний вигляд. Звичайно ж, Максима Галкіна також активно вітали з днем народження.

  • Найкращі 50 років, які я бачила! З днем народження!

  • Максиме, ну ви все краще й краще! З днем народження!

  • З днем народження! Але давайте будемо чесними: 50 років — це якась помилка в паспорті.

Максим Галкін / © instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкін / © instagram.com/maxgalkinru

Нагадаємо, нещодавно український гуморист Ігор Ласточкін вперше за тривалий час показав своє нове фото. Комік приголомшив змінами у зовнішньому вигляді.

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Дата публікації
Кількість переглядів
319
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