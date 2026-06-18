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50-річний Максим Галкін на свіжих фото приголомшив молодим виглядом та накачаним тілом
Максим Галкін святкує ювілей. Із нагоди цього гуморист поділився своїми свіжими фото.
Російський шоумен та комік Максим Гаклін приголомшив своїм молодим виглядом.
Так, 18 червня гуморист святкує день народження. Ба більше, цьогоріч у знаменитості ще й ювілей. Шоумену виповнюється 50 років. Із нагоди дня народження Максим Галкін опублікував допис в Instagram, де зібрав серію своїх свіжих світлин.
На кадрах шоумен постає в доволі зухвалому образі. Він обрав обтислу футболку, брюки та пальто. Образ комік доповнював сонцезахисними окулярами. Вбрання гумориста зовсім не приховувало його спортивну форму, а лише підкреслювало накачане тіло та сталеві м’язи.
Максим Галкін не був багатослівним. Під фото він лиш вказав, що йому виповнилось 50 років. Проте підписники шоумена у коментарях під його знімками не стримувались. Вони були приголомшені молодим виглядом коміка та зазначили, що він має просто неймовірний вигляд. Звичайно ж, Максима Галкіна також активно вітали з днем народження.
Найкращі 50 років, які я бачила! З днем народження!
Максиме, ну ви все краще й краще! З днем народження!
З днем народження! Але давайте будемо чесними: 50 років — це якась помилка в паспорті.
Нагадаємо, нещодавно український гуморист Ігор Ласточкін вперше за тривалий час показав своє нове фото. Комік приголомшив змінами у зовнішньому вигляді.