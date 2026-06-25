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Россия ударила по железной дороге: атакованы локомотивы, есть погибший — все детали
Россия ударила по железной дороге сразу в двух областях.
В четверг, 25 июня, российская армия атаковала железную дорогу. Под прицелом оказались локомотивы в Запорожье и Сумской области.
Об этом сообщил глава правления «Укрзализныци» Александр Перцовский.
«Сегодня враг продолжил прицельно бить по локомотивам „УЗ“. Два удара в Запорожье и один в Сумской области», — подчеркнул он.
По словам Перцовского, раньше времени удалось эвакуировать две бригады, обошлось без пострадавших. Впрочем, смертельным оказался один из прилетов в Запорожье.
«Третий „прилет“ в Запорожье стал трагедией. Машинист успел перейти в безопасность, а находившегося в задней кабине помощника машиниста спасти не удалось», — подчеркнул руководитель «УЗ».
Как сообщалось, сегодня с утра РФ атакует Запорожье. В городе после серии взрывов произошло несколько прилетов. В ходе одной из атак, по данным ОВА, погиб мужчина.