Из Черновцов руководили поджогами в Берлине: фигуранты дела колл-центра получили новые подозрения

Поджоги / © Национальная полиция Украины

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Трем фигурантам международного мошеннического колл-центра объявили новые подозрения. По версии следствия, они организовывали заказные поджоги в Германии, а также могут быть причастны к аналогичным преступлениям в Канаде и США.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

По данным правоохранительных органов, ещё до задержания подозреваемые разработали схему организации поджогов за рубежом. В группу, по информации следствия, входили двое жителей Запорожской области и житель Буковины. Они якобы подбирали исполнителей среди знакомых, находившихся в странах Европы и Северной Америки, а также дистанционно координировали подготовку преступлений.

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Следствие утверждает, что организаторы подробно проинструктировали исполнителей: поручали осматривать местность, определять адреса объектов, проверять наличие камер видеонаблюдения, покупать легковоспламеняющиеся вещества и после выполнения задания присылать видеоподтверждение. Если результат не устраивал заказчиков, от исполнителей требовали повторно поджечь объект. Только после этого они получали оплату.

По данным Нацполиции, в июле, августе и сентябре 2025 года исполнители совершили серию поджогов магазинов одной сети в Берлине, получая вознаграждение за каждое «задание».

«В ходе санкционированного анализа мобильных телефонов правоохранители обнаружили переписку участников группы, координаты объектов и видеозаписи результатов поджогов. Полученные данные сопоставили с публикациями немецких СМИ о соответствующих инцидентах в Берлине — зафиксированные последствия совпали с информацией, изъятой из телефонов фигурантов», — говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств трем подозреваемым было предъявлено обвинение еще по одному эпизоду по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. Правоохранители также проверяют возможную причастность фигурантов к организации заказных поджогов в Торонто, а также в Чикаго и Майами.

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Кроме того, все трое уже являются обвиняемыми в другом уголовном деле, связанном с деятельностью международного мошеннического колл-центра, который, по данным следствия, обманул более 300 граждан Казахстана. В июне обвинительный акт по статьям о создании преступной организации и мошенничестве был направлен в суд.

Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством Черновицкой областной прокуратуры.

В полиции также напомнили, что в соответствии со статьёй 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Напомним, ранее в Харькове обычная проверка документов на улице неожиданно обернулась кровавой стычкой, когда разыскиваемый преступник решил отбиться от правоохранителей с помощью ножа.

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