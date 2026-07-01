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В Днепре мужчина хотел поделить "сделанные губы" жены как имущество: на чью сторону стал суд
В Днепре суд рассмотрел необычный спор во время развода по делу раздела имущества и требований о компенсации за косметические процедуры. В результате мужчина не только проиграл дело, но и получил обязательство выплатить бывшей жене более полумиллиона гривен.
В Днепре мужчина во время развода потребовал взыскать с бывшей жены компенсацию за сделанные губы. Суд рассмотрел иск о разделе имущества и вынес решение, которое удивляет.
Об этом рассказали в Департаменте правового обеспечения Днепровского городского совета.
Мужчина хотел отсудить при разводе деньги за сделанные губы
В Днепре Ленинский районный суд рассмотрел иск о разделе совместного имущества бывших супругов. Мужчина пытался взыскать с бывшей жены компенсацию за ее косметические процедуры, однако в результате рассмотрения дела суд обязал его самого выплатить в пользу жены более полумиллиона гривен.
Согласно материалам дела №205/13260/23, за время брака пара приобрела два автомобиля: Mazda 3, зарегистрированный на жену, и BMW X6 — оформленный на мужа.
В своем первом иске мужчина просил признать автомобиль Mazda 3 его личной частной собственностью, поделить пополам кредитные обязательства, а также взыскать с бывшей жены 160 000 гривен, которые, по его словам, были потрачены на увеличение губ и художественную реставрацию зубов.
Суд полностью отказал мужчине в удовлетворении этих требований, поскольку в материалах дела отсутствовали какие-либо документы, подтверждающие факт оказания соответствующих косметических услуг, их стоимость, дату проведения процедур и источник происхождения средств, использованных для их оплаты.
В то же время суд удовлетворил встречный иск бывшей жены, которая потребовала признать автомобиль BMW X6 общей совместной собственностью супругов и компенсировать ей стоимость положенной доли.
По решению суда теперь мужчина обязан выплатить бывшей жене компенсацию стоимости ее доли в автомобиле в размере 573 298 гривен 81 копейку, а также покрыть судебный сбор в сумме 5732 гривны 99 копеек. Все собственные судебные издержки истец должен оплатить самостоятельно.
Перестал нравиться женщинам и отсудил за это компенсацию
В Израиле 55-летний мужчина отсудил у государственной клиники «Ихилов» 1,9 миллиона шекелей (более 309 тысяч долларов) из-за неудачной операции по удалению паховой грыжи.
Пострадавший рассказал, что до хирургического вмешательства был жизнерадостным, успешным страховым агентом и имел много романов, однако действия медиков полностью испортили его жизнь, сделав его больным и одиноким.
Операцию мужчине провели еще в 2012 году, после чего он был вынужден пережить еще несколько хирургических вмешательств до 2015 года. Из-за осложнений истец потерял возможность нормально работать, зарабатывать деньги, заниматься спортом и встречаться с женщинами.
Поскольку в суде медики полностью признали свою вину, судья рассматривал только вопрос назначения денежной компенсации и принял решение в пользу потерпевшего.