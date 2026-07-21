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Магнитная буря в Украине 21 июля: какая ее мощность
Пока мощного геошторма нет, но уже в последующие дни он усилится.
Во вторник, 21 июля, ожидается слабая солнечная активность. Магнитная буря будет зеленого уровня — с К-индексом 2,7.
Об этом сообщили meteoagent и Британская геологическая служба.
Пока активность Солнца не высока. Впрочем, уже в последующие дни скорость солнечного ветра начнет расти из-за влияния высокоскоростного потока от большой, повторяющейся корональной дыры.
Ученые отмечают, что это, вероятно, приведет к некоторым периодам активных геомагнитных условий с увеличением вероятности периодов STORM G1. Затем ожидается, что скорость солнечного ветра станет уменьшаться ближе к концу третьего прогнозного интервала.
Заметим, магнитные бури способны влиять на организм человека в течение нескольких дней — как до начала, так и после его завершения. Наиболее подвержены влиянию метеозависимые, люди с хроническими заболеваниями или те, кто находится под влиянием стресса.