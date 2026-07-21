Магнитная буря в Украине 21 июля: какая ее мощность

Магнитная буря / © Associated Press

Реклама

Во вторник, 21 июля, ожидается слабая солнечная активность. Магнитная буря будет зеленого уровня — с К-индексом 2,7.

Об этом сообщили meteoagent и Британская геологическая служба.

Пока активность Солнца не высока. Впрочем, уже в последующие дни скорость солнечного ветра начнет расти из-за влияния высокоскоростного потока от большой, повторяющейся корональной дыры.

Реклама

Ученые отмечают, что это, вероятно, приведет к некоторым периодам активных геомагнитных условий с увеличением вероятности периодов STORM G1. Затем ожидается, что скорость солнечного ветра станет уменьшаться ближе к концу третьего прогнозного интервала.

Магнитная буря 21 июля. Фото — meteoagent.

Заметим, магнитные бури способны влиять на организм человека в течение нескольких дней — как до начала, так и после его завершения. Наиболее подвержены влиянию метеозависимые, люди с хроническими заболеваниями или те, кто находится под влиянием стресса.

Новости партнеров