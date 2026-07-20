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Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 21 июля
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 21 июля?
Луна рассказывает
День, когда можно не только активно и решительно действовать, но и анализировать свои поступки — причем, преимущественно морального характера, совершенные в предыдущий временной период.
Луна рекомендует
Важно обращать внимание на знаки, которые будет посылать нам Вселенная — облик они могут принимать самый разный, но в каждой буде содержаться подсказка, касающаяся сложившейся в жизни или на работе ситуации. Также очень важно использовать любую возможность для примирения с близким человеком, с которым мы поссорились некоторое время назад. Правда, для этого придется признать свою вину в случившемся, что может быть не так просто, как кажется на первый взгляд.
Луна предостерегает
Не стоит делать трагедию из напряженности в отношениях с любимым человеком, которое является временным явлением — уже завтра они наладятся. Также в этот день категорически нежелательно никого обманывать, даже если будет казаться, что, скрыв истинное положение дел, мы можем оказать другому человеку услугу — на самом деле она только ухудшит положение и отношения.
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