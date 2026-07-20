Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 21 липня

Місяць / © Credits

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Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад.

Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 21 липня?

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Місяць розповідає

День, коли можна не тільки активно й рішуче діяти, а й аналізувати свої вчинки — до того ж переважно морального характеру, вчинені в попередній період.

Місяць рекомендує

Важливо звертати увагу на знаки, які надсилатиме нам Всесвіт — вони можуть набувати найрізноманітніших форм, але в кожному з них міститиметься підказка щодо ситуації, що склалася в житті чи на роботі. Також дуже важливо використовувати будь-яку нагоду для примирення з близькою людиною, з якою ми посварилися деякий час тому. Щоправда, для цього доведеться визнати свою провину в тому, що сталося, що може виявитися не таким простим, як здається на перший погляд.

Місяць застерігає

Не варто робити трагедію з напруженості у стосунках з коханою людиною, адже це тимчасове явище — вже завтра все налагодиться. Також цього дня категорично небажано нікого обдурювати, навіть якщо здаватиметься, що, приховавши справжній стан справ, ми можемо зробити іншій людині послугу — насправді це лише погіршить ситуацію та стосунки.

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