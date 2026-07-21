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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
83
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Україну накриють грози та град: де і коли вируватиме негода

Синоптики попередили про погіршення погоди і оголосили штормове попередження.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Гроза.

Гроза. / © pixabay.com

У вівторок, 21 липня, в низці областей Україні будуть грози, град і шквали. Оголошено штормове попередження через негоду.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

«21 липня у більшості центральних, південних та Харківській областях грози в окремих районах град та шквали 15-20 м/с», — йдеться у повідомленні.

В областях, в яких очікується негода, оголошено I рівень небезпеки (жовтий).

Попередження про небезпечні метеорологічні явища 21 липня. / © Укргідрометцентр

Попередження про небезпечні метеорологічні явища 21 липня. / © Укргідрометцентр

Погода в Україні 21 липня

Синоптики попереджали, що 21 липня негода накриє пів країни. Значна частина областей буде під ударом циклону зі зливами, грозами та шквалами. Водночас у у решті регіонів утримається відносно спокійна, але тепла й подекуди спекотна погода. На більшій частині країни термометри покажуть 24-28 градусів тепла.

Водночас мешканців столиці та Київської області очікує комфортна й суха погода. Температура повітря по області вдень коливатиметься від +23 до +28 градусів тепла, а у Києві від +25 до +27 градусів тепла.

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Дата публікації
Кількість переглядів
83
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