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Україну накриють грози та град: де і коли вируватиме негода
Синоптики попередили про погіршення погоди і оголосили штормове попередження.
У вівторок, 21 липня, в низці областей Україні будуть грози, град і шквали. Оголошено штормове попередження через негоду.
Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.
«21 липня у більшості центральних, південних та Харківській областях грози в окремих районах град та шквали 15-20 м/с», — йдеться у повідомленні.
В областях, в яких очікується негода, оголошено I рівень небезпеки (жовтий).
Погода в Україні 21 липня
Синоптики попереджали, що 21 липня негода накриє пів країни. Значна частина областей буде під ударом циклону зі зливами, грозами та шквалами. Водночас у у решті регіонів утримається відносно спокійна, але тепла й подекуди спекотна погода. На більшій частині країни термометри покажуть 24-28 градусів тепла.
Водночас мешканців столиці та Київської області очікує комфортна й суха погода. Температура повітря по області вдень коливатиметься від +23 до +28 градусів тепла, а у Києві від +25 до +27 градусів тепла.