Филипп Киркоров

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Прокремлевский певец Филипп Киркоров, открыто поддерживающий российскую агрессию, якобы устроил истерику перед концертом в Анапе после сообщения об угрозе атаки беспилотников, испугавшись возможных ударов ВСУ.

Как сообщили СМИ, связанные с террористами, напряженная ситуация возникла незадолго до выхода артиста на сцену. В городе объявили об угрозе из-за возможного нападения беспилотника. Это вызвало панику у Киркорова, который, по словам источников, не хотел продолжать концерт. Он опасался не только за собственную безопасность, но и за возможные последствия в случае чрезвычайной ситуации. Информацию об инциденте журналистам якобы подтвердил инсайдер, связанный с организацией выступления.

«Когда он узнал, что существует угроза, начал кричать, чтобы всё отменили, что он не собирается рисковать. А ещё сказал, что у него не хватит денег, чтобы откупиться от всех исков. Якобы, если что-то случится, то его признают виновным», — утверждают в РФ.

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Филипп Киркоров / © instagram.com/gordondmytro

Несмотря на эмоциональную реакцию, концерт всё же не отменили. После ссоры Киркоров заперся вместе с директором, который долго убеждал его не отказываться от выступления. В конце концов певец согласился выйти к публике и провести запланированное шоу.

Филипп Киркоров неоднократно демонстрировал поддержку российской оккупационной политики. В 2024 году он посетил временно оккупированную Горловку в Донецкой области, где выступил перед ранеными российскими военными. Впрочем, этот визит не помог ему улучшить репутацию после скандала с «голой вечеринкой». Более того, даже часть российских военных и пропагандистской аудитории тогда резко раскритиковала появление артиста.

Напомним, недавно Камалия впервые рассказала подробности о контракте с путинистомКиркоровым.

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