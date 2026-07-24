Россия готовится к новым ударам: Игнат назвал главную мишень оккупантов

Обстрел / © ТСН.ua

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Россия продолжает накапливать ракетное вооружение, а главной мишенью для атак остается Киев.

Об этом заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Стоит ли ждать массированного удара в ближайшее время

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Игнат призвал критически относиться к информации, которая распространяется в соцсетях и телеграмм-каналах о якобы определенных датах новых массированных атак.

«Есть угроза дальнейшего применения баллистики. О массированном ударе мы пока не говорим. Это уже телеграмм-каналы разносят как испорченный телефон», — сказал Игнат.

По его словам, опасность применения баллистических ракет остается постоянной, потому что Россия продолжает накапливать соответствующее вооружение.

Почему главной целью остается Киев

Представитель Воздушных сил напомнил, что статистика российских атак в июле свидетельствует о приоритетности столицы для оккупантов.

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«2 июля основной удар — Киев, 6 июля — основное направление Киев, 19 июля — также Киев с применением большого количества баллистических ракет и дронов», — отметил Игнат.

Он добавил, что предсказать точное время следующей атаки практически невозможно, поскольку российское командование меняет свои планы в зависимости от стратегических целей.

Игнат подчеркнул, что украинские военные готовы к отражению атак, однако количество средств противовоздушной обороны остается критически важным.

«Ребята заряжены. Заряд энергии и боевой дух есть у каждого нашего воина. Но нам нужно больше средств», — сказал он.

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Отдельно представитель объяснил возможности систем Patriot в борьбе с баллистическими ракетами.

Ракеты Patriot могут перехватывать баллистику, когда она уже заходит на удар, в радиусе примерно 20 километров. Вы же понимаете, что даже Киев — это город-миллионник. Здесь не одна система нужна, чтобы защитить город и не только система, но и ракеты», — подчеркнул Игнат.

По словам представителя Воздушных сил, кроме баллистических ракет Россия активно применяет ударные беспилотники и наращивает использование новых средств воздушного нападения.

«Балистика — это очень опасно. У врага свои планы и особенно что-то задумывает для нашей столицы», — резюмировал Игнат.

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Россия атакует мирные города Украины — последние новости

Напомним, в ночь на 24 июля РФ массированно ударила по Одесской области. оккупанты запустили ракеты и беспилотники. Из-за атаки были поражены жилищный сектор и промышленная инфраструктура.

Кроме того, Россия посреди дня ударила по гражданским в Одессе. Поврежден мебельный магазин.

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