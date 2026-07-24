Цимбалюк резко высказался о самой громкой премьере года и честно рассказал, что думает о работе Нолана

Тарас Цимбалюк / © пресслужба каналу "1+1"

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Украинский актёр Тарас Цимбалюк поделился впечатлениями от нового фильма Кристофера Нолана «Одиссея» и не скрывал своего восхищения картиной.

После просмотра фильма звезда сериалов опубликовал в Instagram эмоциональную рецензию. Цимбалюк признался, что давно не испытывал таких сильных впечатлений от кино. По его словам, Нолан вновь подтвердил репутацию режиссёра, умеющего совместить масштаб, глубокий смысл и зрелищность. Актёр подчеркнул, что легендарную историю Гомера режиссёр переосмыслил по-новому. Именно поэтому «Одиссея», по его мнению, заслуживает особого внимания зрителей.

«Это просто вау, друзья! Очень глубокая экранизация вечной истории Гомера, которую уже десятки раз экранизировали. Нолан — эстет, перфекционист, мастер масштаба, мастер атмосферы… Это нереально красиво! В фильме заложены титанические смыслы», — написал Тарас Цимбалюк.

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История Тараса Цимбалюка / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Кроме того, актер отметил, что почти каждый эпизод имеет философский подтекст. Он убежден, что картина — это не просто приключенческая история, но и мощное антимилитаристское высказывание, которое особенно находит отклик у современного зрителя. Отдельно Цимбалюк отметил актерскую игру Роберта Паттинсона и Мэтта Деймона, назвав их безупречными. После просмотра он даже включил «Одиссею» в список своих самых любимых фильмов.

«Фильм буквально изобилует сценами, от которых невозможно оторваться. И каждая из них несет в себе философский смысл. Каждая аллегория имеет значение», — подытожил актёр, оценивая новую работу Кристофера Нолана.

Рецензия Тараса Цимбалюка / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Напомним, недавно Елена Светлицкая откровенно высказалась об отношениях с Цимбалюком и объяснила, почему держит роман в секрете.

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