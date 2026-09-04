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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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268
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Без цієї умови мирні переговори не мають сенсу: дипломат про місію Віткоффа і Кушнера

Валерій Чалий поставив під сумнів реалістичність мирного плану Віткоффа і Кушнера, якщо вони не можуть домовитись з РФ про припинення обстрілів.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Валерій Чалий

Валерій Чалий / © YouTube

Довготривале перемир’я та мирні домовленості втрачають будь-який сенс, якщо посланці США Стів Віткофф і Джаред Кушнер не спромогнуться домовитися зупинити обстріли хоча б на період свого візиту до України та РФ.

Про це заявив голова правління Українського кризового медіа-центру, надзвичайний і повноважний посол України у США у 2015–2019 роках Валерій Чалий.

Дипломат висловив сподівання, що представники США подбають про власну безпеку. Він також зазначив, що новопризначений тимчасовий повірений у справах США в Україні Пол Р. Г’юстон добре знається на питаннях безпеки.

«А так да — ми будемо раді вперше! Вітати Стівена Віткоффа та Джареда Кушнера в Україні під час війни, в якій вони назвалися посередниками…», — написав Чалий.

Віткофф і Кушнер приїдуть до Києва — останні новини

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що Стів Віткофф і Джаред Кушнер прямують до Києва та Москви з конкретним планом, який має на меті зупинити бойові дії.

Раніше ми писали, переговорники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер найближчим часом відвідають Москву, а в неділю, 6 вересня, прибудуть на переговори до Києва.

Українська сторона вже провела розширену дипломатичну нараду та розпочала детальну підготовку до майбутньої зустрічі.

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