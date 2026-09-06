Известный блогер умер после похода к косметологу: какая процедура стала роковой

Блогер умер после похода к косметологу / © MSN

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Британско-нигерийский блогер и бизнесмен Игхо «Тайни» Убирибо внезапно скончался после процедуры увеличения полового члена, которую он сделал во время элитного отдыха в Таиланде вместе с женой.

Об этом рассказывает Bored Panda.

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Известный блогер умер после похода к косметологу: как все произошло

В марте 43-летний мужчина почувствовал, что ему плохо после манипуляций, а затем у него произошел смертельный рецидив — легочная эмболия. Британский коронер пришел к выводу, что именно косметологическое вмешательство повлекло за собой закупорку сосудов, ведь в легких умершего обнаружили следы косметического филлера.

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По данным расследования в Коронерском суде Западного Лондона, в марте во время пребывания в Бангкоке Убирибо обратился в одну из местных клиник. Там ему ввели 40 миллилитров гиалуроновой кислоты и лидокаина.

После этого супруги отправились на массаж. Во время сеанса мужчина начал жаловаться на боль в груди и дважды терял сознание. Его экстренно доставили каретой скорой помощи в больницу Сукхумвит. Сначала Убирибо еще мог отвечать на вопросы медиков, но его состояние стремительно ухудшалось.

Врачи заподозрили легочную эмболию, однако провести рекомендуемое компьютерно-томографическое исследование не успели — пациент снова потерял сознание.

Медики проводили реанимацию более 1,5 часа, но в шесть утра 6 марта констатировали смерть. Судебно-медицинская экспертиза в Великобритании впоследствии подтвердила наличие в легких клеточного материала, идентичного филлеру.

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Коронер Жан Харкин официально подтвердила: смерть наступила в результате легочной эмболии, вызванной косметологической процедурой.

У Убирибо было около 185 тысяч подписчиков в Instagram, где он активно демонстрировал роскошную жизнь: элитные путешествия и дорогую недвижимость. В частности, блогер владел домом в Лос-Анджелесе стоимостью 1,1 миллиона долларов и квартирой в Лондоне за 600 тысяч долларов.

В 2022 году он женился на Даниэле Симбе Аллен в Зимбабве — пышная свадьба обошлась примерно в 473 тысячи долларов.

После трагедии его друзья начали публиковать фотографии с похорон и делиться теплыми словами.

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Убирибо похоронили в золотом гробу стоимостью более 745 тысяч долларов. Среди собравшихся на церемонии заметили известных нигерийских деятелей.

Почему делают инъекции в член

Инъекционные филеры, колющие в половой член, относятся к безоперационным процедурам и направлены преимущественно на увеличение объема, а не длины. Чаще всего для этого используют гиалуроновую кислоту — тот же материал, который применяется для контурной пластики лица.

Введенная под кожу ткань создает дополнительный объем, но со временем вещество расщепляется, поэтому результаты временны и требуют повторений.

При необходимости филлер можно растворить с помощью фермента гиалуронидазы. Среди других вариантов применяют полимолочную кислоту и полиметилметакрилат, а также липофиллинг — пересадку собственного жира.

Научные данные подтверждают, что инъекции гиалуроновой кислоты действительно увеличивают объем члена. Согласно исследованию 2024 года, опубликованному в The Journal of Sexual Medicine, средний прирост толщины составил 1,8 см. У 23 мужчин, прошедших не менее четырех процедур, этот показатель достиг 2,95 см.

В то же время специалисты отмечают существенные риски. К возможным побочным эффектам относятся боль, отеки, покраснение, воспаление, кровотечения, образование шишек, аллергические реакции и деформация органа. Среди тяжелых осложнений — инфекции и пениальный сепсис.

Кроме всего, такие косметологические процедуры не одобрены официально. Поэтому их проведение считается полубезопасным и полузаконным.

Несчастные случаи смертей: последние новости

Напомним, празднование свадьбы в египетской провинции Сохаг закончилось трагедией: 27-летний жених Кирилос Вади скончался спустя несколько часов после церемонии. Во время подготовки и начала праздника молодожены были счастливы, но в конце церемонии гости заметили, что мужчина истощен.

Когда гости должны были перейти в зал для пира, Вадих внезапно потерял сознание. Родные пытались оказать помощь и срочно доставили его в ближайшую больницу, однако медики только констатировали смерть.

По данным местных СМИ, родственникам сообщили о вероятном внезапном сердечном приступе во время церемонии, но точную причину смерти официально пока не разглашают. Для семьи и жителей его родного села Аль-Каша праздник превратился в день траура: люди выражают соболезнования и молятся за умершего.

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