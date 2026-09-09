Мудрик травмувався на тренуванні "Тоттенгема": на скільки часу вибув українець

Михайло Мудрик / facebook.com/TottenhamHotspur

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Вінгер збірної України Михайло Мудрик, який в останній день літнього трансферного вікна перейшов з "Челсі" до "Тоттенгема" на правах оренди, травмувався на тренуванні "шпор".

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, 25-річний українець через пошкодження буде змушений пропустити 6-8 тижнів.

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За інформацією порталу Football.London, Михайло зазнав травми гомілкостопа і не зможе допомогти команді щонайменше до завершення вересневої міжнародної паузи.

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Мудрик дебютував за "Тоттенгем" 5 вересня, вийшовши на заміну на 74-й хвилині виїзного матчу третього туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) проти "Ноттінгем Форест", який завершився внічию 0:0.

Для Мудрика це був перший офіційний матч від 28 листопада 2024 року, коли він відзначився забитим голом за "Челсі" у поєдинку основного раунду Ліги конференцій проти німецького "Гайденгайма" (2:0).

Після цього українець був відсторонений від футболу через позитивний допінг-тест, проте наприкінці липня 2026 року дискваліфікацію було знято.

Мудрик перейшов з "Челсі" до "Тоттенгема" на правах оренди, яка розрахована на один сезон — до літа 2027 року. Також угода передбачає право викупу футболіста за 75 мільйонів фунтів (87,5 мільйона євро).

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Головним тренером "шпор" є італійський фахівець Роберто Де Дзербі, під керівництвом якого Мудрик грав у донецькому "Шахтарі" в сезоні-2021/22, відзначившись 2 голами та 9 асистами у 19 матчах.

Наразі "Тоттенгем" посідає 17-те місце в АПЛ, набравши лише одне очко за три стартові тури. У наступному матчі чемпіонату Англії "шпори" 12 вересня приймуть "Евертон", за який виступає український захисник Віталій Миколенко.

Нагадаємо, Мудрик перейшов до "Челсі" з "Шахтаря" у січні 2023 року за 70 мільйонів євро без урахування бонусів. Його контракт із "синіми" розрахований до літа 2031 року.

За лондонський клуб українець провів 73 матчі у всіх турнірах, забивши 10 голів і віддавши 11 результативних передач.

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Раніше повідомлялося, що головний тренер збірної України Андреа Мальдера розповів, чи розраховує на Мудрика в найближчих матчах "синьо-жовтих".

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