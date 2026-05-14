Жена Мирошниченко шокировала заявлением о завершении юридической карьеры и откровенно ответила на хейт

Жена украинского ведущего Тимура Мирошниченко — блогер и юрист Инна Мирошниченко — откровенно высказалась о хейте в соцсетях, кризисе доверия к судебной системе и решении окончательно оставить юридическую практику.

Инна призналась, что давно научилась спокойно реагировать на негатив в свою сторону. Более того — сейчас она относится к этому с иронией. По словам блогера, пользователи соцсетей способны придумать причину для критики буквально из чего угодно. Одних раздражает ее отношение к детям, других — путешествия или личная жизнь. Иногда претензии настолько абсурдны, что вызывают у нее лишь недоумение.

«Я на самом деле благодарю своих хейтеров, которые есть. Потому что они не понимают, что подогревая, делая репосты, они же только поднимают мне охват. Если это YouTube, то еще и на монетизацию влияет. Я говорю: „Спасибо, что вы меня так искренне ненавидите! Продолжайте в том же духе“», — пошутила Инна на семейном подкасте Александра и Инны Педанов.

Блогер также объяснила, что больше всего хейта получает из-за темы воспитания детей. Подписчики постоянно ищут «разницу» в отношении к родным и усыновленным детям, а любую семейную ситуацию трактуют по-своему. В то же время сама Инна убеждена: дети должны учиться самостоятельно выстраивать личные границы и решать мелкие конфликты без вмешательства взрослых.

«Что угодно. Поехала, например, на Бали, то бросила мужа, оставила. Приехал бы муж — „Фу, такая ситуация в стране, что, одна не могла поехать?“. То есть люди всегда найдут, к чему придраться. Иногда это такие абсурдные моменты, что ты просто смотришь и думаешь: „Вау, я аплодирую за креативность по поиску оснований для хейта“. А хейтят за все, абсолютно», — поделилась она.

Впрочем, самым неожиданным стало другое признание Инны. Она сообщила, что решила поставить точку в юридической карьере. Последним делом для нее станет помощь бывшей воспитаннице интерната Насте и ее маленькой дочери Мелек.

«Я больше не хочу заниматься юридической практикой. Она очень много забирает ресурса и, к сожалению, не дает мне в ответ. Я очень сильно разуверилась в справедливости. К сожалению, бороться за справедливость в Украине крайне трудно. Доверия к судебной системе, к полиции у меня нет… Никогда ты не знаешь, какое влияние имеет твой оппонент — политическое, материальное или любое другое. И мне от этого становится противно», — призналась Инна.

Несмотря на это, Мирошниченко не отказывается от темы защиты прав людей в будущем. Она предполагает, что в дальнейшем может работать в сфере, связанной с правозащитной деятельностью и общественными инициативами, но уже вне классической юриспруденции.

