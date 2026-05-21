Хейли Бибер в лимонном бикини снялась для бельевого бренда

Хейли Бибер / © Instagram Хейли Бибер

29-летняя американская модель, основательница бренда косметики Rhode — Хейли Бибер — стала ​​глобальным диджитал-амбассадором итальянского бренда Calzedonia и лицом их новой летней кампании купальников. Хейли демонстрирует фирменную эстетику California cool (стиль жизни, дизайна и моды, который сочетает в себе расслабленность тихоокеанского побережья, обилие света и непринужденную элегантность), сочетая современный гламур с ретро-силуэтами.

Первыми промоснимками Бибер поделилась в своем Instagram. Девушка примерила лимонное бикини с контрастной черной окантовкой, которое подчеркнуло ее загар.

Новая линейка купальников отражает личный летний подход Хейли — непринужденность, чистые линии, сочетание винтажных трендов и минимализма. По словам Бибер для интервью журналистам, главное правило идеального пляжного образа — это то, как купальник сидит на фигуре.

Ранее, напомним, в рекламе Calzedonia снялась невеста Криштиану Роналду — Джорджина Родригес.

