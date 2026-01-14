В офісі "Батьківщини" обшуки: ЗМІ пишуть про підозру Тимошенко

Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко / © Associated Press

Лідерка партії «Батьківщина», народна депутатка Юлія Тимошенко отримала вранці 14 січня підозру від НАБУ та САП. Політикиня також підтвердила обшуки в офісі її політсили.

Про вручення підозри повідомляє «Українська правда» з посиланням на джерела в політичних колах.

Інших деталей щодо підозри депутатці поки що невідомо. Журналісти намагалися зв’язатися із прессекретаркою політикині Мариною Сорокою та членом «Батьківщини» Сергієм Власенком, але вони не відповідають. У Національному антикорупційному бюро також наразі від коментарів відмовляються.

Обшуки у «Батьківщини» — заява Тимошенко

Сама ж Тимошенко підтвердила інформацію медіа, яка з’явилася напередодні, про обшуки в офісі «Батьківщини». Інформацію про начебто оголошену їй підозру депутатка не коментувала.

«Щойно у партійному офісі „Батьківщини“ завершилися так звані «невідкладні слідчі дії», що тривали всю ніч«, — йдеться в заяві політикині.

Вона вважає ці дії протиправними та незаконними.

Тимошенко стверджує, що понад 30 озброєних до зубів чоловіків без предʼявлення будь-яких документів «фактично захопили будівлю та взяли у заручники співробітників».

Нардепка назвала обшук «грандіозним піар-ходом». Переконує, що правоохоронці начебто нічого не знайшли і забрали її робочі телефони, парламентські документи та особисті заощадження, дані про які є в офіційній декларації.

«Я категорично відкидаю всі абсурдні звинувачення», — наголосила Тимошенко.

Вона називає цю всю ситуацію «політичним замовленням» для «зачищення конкурентів» перед ймовірними виборами.

Підкуп нардепів у Раді для голосів за конкретні законопроєкти: що відомо

Нагадаємо, напередодні НАБУ та САП викрили керівника однієї з фракцій Верховної Ради на спробі підкупу колег з інших політсил для лобіювання голосувань за конкретні законопроєкти. За даними джерел видання «Схеми», йдеться про Тимошенко. Провадження відкрито за статтею про надання неправомірної вигоди службовій особі, що передбачає до 8 років ув’язнення. Деталі розслідування антикорупційні органи обіцяють оприлюднити згодом.