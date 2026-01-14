- Дата публікації
В офісі "Батьківщини" обшуки: ЗМІ пишуть про підозру Тимошенко
Поки антикорупційні органи утримуються від коментарів, Юлія Тимошенко відкидає всі звинувачення на свою адресу.
Лідерка партії «Батьківщина», народна депутатка Юлія Тимошенко отримала вранці 14 січня підозру від НАБУ та САП. Політикиня також підтвердила обшуки в офісі її політсили.
Про вручення підозри повідомляє «Українська правда» з посиланням на джерела в політичних колах.
Інших деталей щодо підозри депутатці поки що невідомо. Журналісти намагалися зв’язатися із прессекретаркою політикині Мариною Сорокою та членом «Батьківщини» Сергієм Власенком, але вони не відповідають. У Національному антикорупційному бюро також наразі від коментарів відмовляються.
Обшуки у «Батьківщини» — заява Тимошенко
Сама ж Тимошенко підтвердила інформацію медіа, яка з’явилася напередодні, про обшуки в офісі «Батьківщини». Інформацію про начебто оголошену їй підозру депутатка не коментувала.
«Щойно у партійному офісі „Батьківщини“ завершилися так звані «невідкладні слідчі дії», що тривали всю ніч«, — йдеться в заяві політикині.
Вона вважає ці дії протиправними та незаконними.
Тимошенко стверджує, що понад 30 озброєних до зубів чоловіків без предʼявлення будь-яких документів «фактично захопили будівлю та взяли у заручники співробітників».
Нардепка назвала обшук «грандіозним піар-ходом». Переконує, що правоохоронці начебто нічого не знайшли і забрали її робочі телефони, парламентські документи та особисті заощадження, дані про які є в офіційній декларації.
«Я категорично відкидаю всі абсурдні звинувачення», — наголосила Тимошенко.
Вона називає цю всю ситуацію «політичним замовленням» для «зачищення конкурентів» перед ймовірними виборами.
Підкуп нардепів у Раді для голосів за конкретні законопроєкти: що відомо
Нагадаємо, напередодні НАБУ та САП викрили керівника однієї з фракцій Верховної Ради на спробі підкупу колег з інших політсил для лобіювання голосувань за конкретні законопроєкти. За даними джерел видання «Схеми», йдеться про Тимошенко. Провадження відкрито за статтею про надання неправомірної вигоди службовій особі, що передбачає до 8 років ув’язнення. Деталі розслідування антикорупційні органи обіцяють оприлюднити згодом.