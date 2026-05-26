Эксперты по уборке объясняют: универсального ответа не существует, ведь все зависит от типа пола, уровня загрязнения и моющих средств.

Действительно ли горячая вода лучше для мытья полов

Горячая вода традиционно считается более «сильной» для уборки — и это отчасти правда.

Она:

лучше растворяет жир и липкие загрязнения;

ускоряет действие моющих средств;

помогает быстрее удалять грязь;

может обладать легким дезинфицирующим эффектом (при высокой температуре).

Именно поэтому ее часто используют на кухне или в ванной, где накапливается жир и бактерии.

Однако есть важный нюанс: слишком горячая вода может повредить некоторые покрытия.

Когда горячую воду лучше не использовать

Специалисты предостерегают, что высокая температура может навредить:

ламината;

паркет и деревянный пол;

виниловым покрытием;

некоторым типам клееных полов.

Причины:

возможное разбухание материала;

расшатывание стыков;

потускнение защитного слоя;

появление полос после высыхания.

Эффективна ли холодная вода для мытья полов

Холодная вода часто недооценивается, но именно она является безопасным вариантом для большинства типов полов.

Ее преимущества:

не повреждает покрытие;

уменьшает риск деформации дерева и ламината;

лучше подходит для ежедневной уборки;

оставляет меньше разводов.

Эксперты отмечают: для легкой грязи холодная вода вместе с моющим средством работает не хуже горячей.

Лучший вариант — теплая вода

Большинство профессионалов сходятся в одном: оптимальным выбором есть теплая (не горячая) вода.

Она:

достаточно эффективна против грязи;

безопасна для большинства покрытий;

уменьшает риск повреждений;

не оставляет лишних разводов.

Важный фактор: моющее средство

Температура воды — не единственный ключевой момент.

Эффективность уборки зависит также от:

типа моющего средства;

концентрации раствора;

материала пола;

техники мойки.

Многие современные средства рассчитаны именно на холодную или теплую воду, а не на горячую.

FAQ

Какой водой лучше мыть пол — горячей или холодной?

Лучше всего использовать теплую воду, но выбор зависит от типа пола: горячая — для жира, холодная — для деликатных поверхностей.

Можно ли мыть ламинат горячей водой?

Нет, горячая вода может повредить ламинат: вызвать вздутие, расхождение швов и потерю блеска.

Почему после мытья полов остаются разводы?

Причины могут быть в слишком горячей воде, избытке моющего средства или неправильной технике уборки.

