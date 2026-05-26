- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 66
- Время на прочтение
- 2 мин
Как лучше мыть пол — горячей или холодной водой: эксперты объяснили, что действительно эффективнее
Вопрос, какой водой лучше мыть пол — горячей, теплой или холодной — кажется простым, но на практике влияет и на качество уборки, и на долговечность покрытия.
Эксперты по уборке объясняют: универсального ответа не существует, ведь все зависит от типа пола, уровня загрязнения и моющих средств.
Действительно ли горячая вода лучше для мытья полов
Горячая вода традиционно считается более «сильной» для уборки — и это отчасти правда.
Она:
лучше растворяет жир и липкие загрязнения;
ускоряет действие моющих средств;
помогает быстрее удалять грязь;
может обладать легким дезинфицирующим эффектом (при высокой температуре).
Именно поэтому ее часто используют на кухне или в ванной, где накапливается жир и бактерии.
Однако есть важный нюанс: слишком горячая вода может повредить некоторые покрытия.
Когда горячую воду лучше не использовать
Специалисты предостерегают, что высокая температура может навредить:
ламината;
паркет и деревянный пол;
виниловым покрытием;
некоторым типам клееных полов.
Причины:
возможное разбухание материала;
расшатывание стыков;
потускнение защитного слоя;
появление полос после высыхания.
Эффективна ли холодная вода для мытья полов
Холодная вода часто недооценивается, но именно она является безопасным вариантом для большинства типов полов.
Ее преимущества:
не повреждает покрытие;
уменьшает риск деформации дерева и ламината;
лучше подходит для ежедневной уборки;
оставляет меньше разводов.
Эксперты отмечают: для легкой грязи холодная вода вместе с моющим средством работает не хуже горячей.
Лучший вариант — теплая вода
Большинство профессионалов сходятся в одном: оптимальным выбором есть теплая (не горячая) вода.
Она:
достаточно эффективна против грязи;
безопасна для большинства покрытий;
уменьшает риск повреждений;
не оставляет лишних разводов.
Важный фактор: моющее средство
Температура воды — не единственный ключевой момент.
Эффективность уборки зависит также от:
типа моющего средства;
концентрации раствора;
материала пола;
техники мойки.
Многие современные средства рассчитаны именно на холодную или теплую воду, а не на горячую.
FAQ
Какой водой лучше мыть пол — горячей или холодной?
Лучше всего использовать теплую воду, но выбор зависит от типа пола: горячая — для жира, холодная — для деликатных поверхностей.
Можно ли мыть ламинат горячей водой?
Нет, горячая вода может повредить ламинат: вызвать вздутие, расхождение швов и потерю блеска.
Почему после мытья полов остаются разводы?
Причины могут быть в слишком горячей воде, избытке моющего средства или неправильной технике уборки.