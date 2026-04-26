Роковини трагедії на ЧАЕС: як російські дрони ставлять світ на межу нової катастрофи

Сьогодні, 26 квітня 2026 року, виповнюється рівно 40 років від дня, коли світ зіткнувся з однією з найбільших ядерних катастроф в історії людства — вибухом на четвертому енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції. Проте через чотири десятиліття ЧАЕС знову опинилася в епіцентрі світової тривоги через агресію Росії.

40 років тому внаслідок вибуху назовні потрапила величезна кількість радіоактивних речовин. Сотні тисяч людей роками долають наслідки тієї страшної ночі, а пам’ять про загиблих ліквідаторів залишається святою для кожного українця.

«Щоб стримати радіацію, над зруйнованим реактором побудували саркофаг. А пізніше більш ніж 40 країн закрили його безпечним конфайнментом, щоб не допустити нових катастроф. Саме ці дві споруди є тим, що захищає від викидів радіації та забруднень. Їх утримання та захист — в інтересах кожного», — заявив глава держави.

«Шахеди» знову над зоною відчуження

Попри міжнародні зусилля з підтримання безпеки на станції, Росія продовжує нехтувати всіма нормами міжнародного права. За словами президента, російсько-іранські дрони типу «шахед» регулярно порушують повітряний простір над ЧАЕС. Більше того, зафіксовані випадки прямого влучання у захисні споруди.

«Своєю війною Росія знову ставить світ на межу техногенної аварії: російсько-іранські „шахеди“ постійно пролітають над станцією, а один із них минулого року вдарив по конфайнменту», — повідомив Зеленський.

Такі дії агресора Україна та світ класифікують як ядерний тероризм. Президент підкреслив, що найкращий спосіб гарантувати безпеку — це змусити Росію припинити свої божевільні атаки.

«Пам’ятаємо кожного, хто віддав своє життя, ліквідовуючи наслідки цієї трагедії. Світла пам’ять усім жертвам Чорнобильської катастрофи», — підсумував президент.

Атака дроном на ЧАЕС 2025 року — що відомо

Нагадаємо, в ніч проти 14 лютого російський дрон із фугасною бойовою частиною свідомо атакував укриття 4-го енергоблока ЧАЕС, спричинивши пожежу на даху саркофага. В МАГАТЕ підтвердили факт вибуху, а в Офісі президента зазначили, що атака була цілеспрямованою. Попри влучання, за даними ДСНС, радіаційний фон залишався у межах норми (0,57 мкЗв/год).

У березні 2026 року Financial Times писала, що торішня атака пошкодила конфайнмент ЧАЕС, пробивши захисну арку. Тимчасовий ремонт не розв’язав проблему: через розгерметизацію неможливо підтримувати рівень вологості, що загрожує корозією металоконструкцій та зриває демонтаж старого саркофага. Керівництво станції та ЄБРР попереджають, що це континентальна загроза, оскільки повторні удари або сейсмічні хвилі від вибухів можуть спричинити обвал конструкцій і масштабний викид радіації.