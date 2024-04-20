5 правил, щоб сметана не згорталася під час тушкування страв

Такі поради стануть у нагоді тим господиням, як люблять тушкувати овочі, гриби чи м’ясо у сметанному соусі.

Напевно, кожна господиня мала проблему зі згортанням сметани у тушкованій страві. Втім, є кілька простих правил, які допоможуть уникнути такої халепи. Розповідаємо, що треба робити, аби сметана під час тушкування не згорталася.

Що робити, щоб сметана при тушкуванні не згорталася

Досвідчені господині рекомендують брати домашню сметану, вона ніколи не згортається. Та якщо немає такої можливості, тоді є кілька простих рекомендацій, які допоможуть уникнути проблеми згортання сметани під час приготування страв.

Правило №1. Вкрай важливо, щоб сметана була жирністю 25% і свіжою. Ще бажано, аби вона мала солодкуватий присмак.

Вкрай важливо, щоб сметана була жирністю 25% і свіжою. Ще бажано, аби вона мала солодкуватий присмак. Правило №2. Сметана має бути не холодною, а кімнатної температури.

Сметана має бути не холодною, а кімнатної температури. Правило №3. До сметани слід додати пів склянки вершків чи склянку молока, також кімнатної температури. У процесі тушкування треба періодично додавати трохи води, тоді сметана не згортатиметься.

До сметани слід додати пів склянки вершків чи склянку молока, також кімнатної температури. У процесі тушкування треба періодично додавати трохи води, тоді сметана не згортатиметься. Правило №4. Перед тим, як додавати сметану до страви, її треба загустити. Для цього додайте ложку борошна чи крохмалю, добре перемішайте, щоб не було грудочок.

Перед тим, як додавати сметану до страви, її треба загустити. Для цього додайте ложку борошна чи крохмалю, добре перемішайте, щоб не було грудочок. Правило №5. Ніколи не змішуйте сметану з кислими соусами – майонезом чи кетчупом, тоді вона не згортатиметься.

Читайте також:

Пальчики оближеш: на яких дровах найкраще смажити шашлик

Де найкраще зберігати хліб, щоб він був свіжим до трьох тижнів

Чи можна варити суп на воді з-під крана: несподівана відповідь експертів