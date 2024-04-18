Де найкраще зберігати хліб, щоб він був свіжим до трьох тижнів

Не завжди вдається з'їсти увесь хліб відразу. Тому кмітливі господині вдаються до деяких хитрощів щодо його зберігання, аби він залишався свіжим якомога довше. Розповідаємо, як правильно зберігати хліб, щоб він не черствів і не мав сторонніх запахів.

Як зберігати хліб, щоб він залишався свіжим упродовж трьох тижнів

У хлібниці. Перед тим, як покласти хліб до хлібниці, обробіть внутрішню поверхню оцтом, щоб знищити грибкові бактерії. Хліб варто обмотати пергаментом у декілька шарів. Якщо немає паперу, можна скористатися фольгою. Ще можна покласти хліб на зберігання до емальованої каструлі, також попередньо обгорнувши пергаментним папером чи фольгою. Не слід зберігати разом різні види хлібу – чорний та білий, бо тоді швидко зіпсуються обидва продукти. Можна загорнути хліб при зберіганні у лляну тканину, так він довше залишатиметься свіжим.

Перед тим, як покласти хліб до хлібниці, обробіть внутрішню поверхню оцтом, щоб знищити грибкові бактерії. Хліб варто обмотати пергаментом у декілька шарів. Якщо немає паперу, можна скористатися фольгою. Ще можна покласти хліб на зберігання до емальованої каструлі, також попередньо обгорнувши пергаментним папером чи фольгою. Не слід зберігати разом різні види хлібу – чорний та білий, бо тоді швидко зіпсуються обидва продукти. Можна загорнути хліб при зберіганні у лляну тканину, так він довше залишатиметься свіжим. У холодильнику. Так як низька температура запобігає росту дріжджових бактерій, то хліб чудово зберігає свою свіжість у холодильнику. Спочатку загорніть продукт у пергаментний папір, потім покладіть до герметичного пакета і туго зав’яжіть. Таким чином, ви зможете захистити хліб від вбирання сторонніх запахів. У холодильнику продукт зберігається дуже добре і довго. Перед тим, як вживати хліб з холодильника, розігрійте його у мікрохвильовці чи духовці. Ще можна потримати над парою.

Так як низька температура запобігає росту дріжджових бактерій, то хліб чудово зберігає свою свіжість у холодильнику. Спочатку загорніть продукт у пергаментний папір, потім покладіть до герметичного пакета і туго зав’яжіть. Таким чином, ви зможете захистити хліб від вбирання сторонніх запахів. У холодильнику продукт зберігається дуже добре і довго. Перед тим, як вживати хліб з холодильника, розігрійте його у мікрохвильовці чи духовці. Ще можна потримати над парою. У морозилці. Якщо зберігати хліб у морозилці, він, звичайно, втратить свою м’якість, але не черствітиме упродовж двох місяців. Щоб заморозити продукт, спочатку наріжте його на скибочки, потім складіть до герметичного пакета. У разі потреби діставайте потрібну кількість і кладіть до мікрохвильової печі для розморожування.

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