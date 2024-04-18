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Где лучше хранить хлеб, чтобы он был свежим до трех недель

Где лучше хранить хлеб, чтобы он был свежим до трех недель

Как правильно хранить хлеб / Фото: Freepik

Чтобы сохранить свежесть хлеба надолго и оградить от посторонних запахов, можно воспользоваться подручными средствами.

Не всегда удается съесть весь хлеб сразу. Поэтому сообразительные хозяйки прибегают к некоторым уловкам по его хранению, чтобы он оставался свежим как можно дольше. Рассказываем, как правильно хранить хлеб, чтобы он не черствел и не имел посторонних запахов.

Как хранить хлеб, чтобы он оставался свежим в течение трех недель

  • В хлебнице. Перед тем, как положить хлеб в хлебницу, обработайте внутреннюю поверхность уксусом, чтобы уничтожить грибковые бактерии. Хлеб следует обмотать пергаментом в несколько слоев. Если нет бумаги, можно использовать фольгу. Еще можно положить хлеб на хранение в эмалированную кастрюлю, также предварительно обернув пергаментной бумагой или фольгой. Не следует хранить вместе разные виды хлеба – черный и белый, потому что быстро испортятся оба продукта. Можно завернуть хлеб при хранении в льняную ткань, так он будет дольше оставаться свежим.
  • В холодильнике. Так как низкая температура предотвращает рост дрожжевых бактерий, то хлеб отлично сохраняет свою свежесть в холодильнике. Сначала заверните продукт в пергаментную бумагу, затем положите в герметический пакет и туго завяжите. Таким образом, вы сможете защитить хлеб от впитывания посторонних запахов. В холодильнике продукт хранится очень хорошо и подолгу. Прежде чем употреблять хлеб из холодильника, разогрейте его в микроволновке или духовке. Еще можно подержать над паром.
  • В морозилке. Если хранить хлеб в морозильнике, он, конечно, потеряет свою мягкость, но не будет черстветь в течение двух месяцев. Чтобы заморозить продукт, сначала нарежьте его на ломтики, затем сложите в герметический пакет. В случае необходимости доставайте нужное количество и кладите в микроволновку для размораживания.

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