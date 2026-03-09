Візит представників США до Ізраїлю зірвано: чому між країнами пробігла чорна кішка

Стів Віткофф та Джаред Кушнер / © Getty Images

Реклама

Спеціальні представники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер скасували запланований на вівторок візит до Ізраїлю.

Про це повідомляє видання The Jerusalem Post з посиланням на власні джерела.

Скасування візиту

Скасування візиту відбулося на тлі появи перших суттєвих розбіжностей між Вашингтоном та Єрусалимом щодо військових операцій Ізраїлю в Ірані. За даними джерел, американські офіційні особи були здивовані масштабами ударів Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) по іранських нафтових об’єктах, які відбулися минулої суботи.

Реклама

Ані американська, ані ізраїльська сторони наразі не надали офіційних коментарів щодо причин скасування поїздки.

Варто зазначити, що Віткофф та Кушнер відігравали ключову роль у дипломатичних спробах досягти порозуміння з іранським режимом ще до початку активної фази бойових дій, проте ці переговори зрештою зайшли у глухий кут.

Удар по нафтовому сектору Ірану

Під час суботньої операції Ізраїль завдав ударів по комплексу, безпосередньо пов’язаному з військово-промисловим сектором Ірану.

У ЦАХАЛ офіційно підтвердили мету атаки: «Військові сили іранського терористичного режиму прямо і часто використовують ці паливні резервуари для забезпечення військової інфраструктури. Через них режим розподіляє пальне для різних споживачів, зокрема для військових об’єктів в Ірані».

Реклама

За повідомленнями іранської сторони, удари спровокували масштабні пожежі поблизу Тегерана, дим від яких накрив більшу частину міста. За даними іранської опозиції, загалом під атакою могли опинитися до 30 об’єктів.

Економіка під контролем КВІР

Джерела видання також зазначають, що останніми роками Корпус вартових ісламської революції (КВІР) фактично взяв під свій контроль значні частини економіки Ірану, зокрема нафтовий сектор. Саме тому удари по нафтових потужностях, на думку Ізраїлю, є прямим ударом по військовій машині режиму.

Раніше повідомлялось, що спеціальні представники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер мали найближчим часом відвідати Ізраїль із терміновим візитом. Поїздка була запланована на 10 березня і мала відбутися на тлі напруження у відносинах між Вашингтоном та Єрусалимом. Причиною дипломатичної активності стали масштабні удари Ізраїлю по нафтовій інфраструктурі Ірану, які викликали занепокоєння у США.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що рішення про завершення війни з Іраном буде «взаємним» і прийматиметься разом із прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Водночас він підкреслив, що остаточне слово залишатиметься за Вашингтоном.