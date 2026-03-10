Магнітна буря 10 березня: скільки балів вона буде

Магнітна буря. / © Associated Press

У вівторок, 10 березня, очікується слабка магнітна буря з К-індексом 3 (зелений рівень).

Про це повідомив ресурс meteoagent та науковці Британської геологічної служби.

Науковці зауважують, що геомагнітна активність залишається низькою. Втім, невдовзі магнітне поле Землі може зазнати легкого удару від корональної масової випромінювання, пов'язаної з виверженням філаменту, 6 березня.

Магнітна буря 10 березня. Фото: meteoagent.

Нагадаємо, що геомагнітну активність можуть сильно відчути метеозалежні, люди із захворюваннями нервової системи, хто страждає на хронічні захворювання. Магнітні бурі впливають на сон і настрій, можуть викликати головний біль і мігрень, підвищувати артеріальний тиск тощо.