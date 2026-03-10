ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
68
Час на прочитання
1 хв

Магнітна буря 10 березня: скільки балів вона буде

Геомагнітна активність досі залишається спокійною.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Associated Press

У вівторок, 10 березня, очікується слабка магнітна буря з К-індексом 3 (зелений рівень).

Про це повідомив ресурс meteoagent та науковці Британської геологічної служби.

Науковці зауважують, що геомагнітна активність залишається низькою. Втім, невдовзі магнітне поле Землі може зазнати легкого удару від корональної масової випромінювання, пов'язаної з виверженням філаменту, 6 березня.

Магнітна буря 10 березня. Фото: meteoagent.

Магнітна буря 10 березня. Фото: meteoagent.

Нагадаємо, що геомагнітну активність можуть сильно відчути метеозалежні, люди із захворюваннями нервової системи, хто страждає на хронічні захворювання. Магнітні бурі впливають на сон і настрій, можуть викликати головний біль і мігрень, підвищувати артеріальний тиск тощо.

Дата публікації
Кількість переглядів
68
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie