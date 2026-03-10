- Дата публикации
Магнитная буря 10 марта: сколько баллов она будет
Геомагнитная активность по-прежнему остается спокойной.
Во вторник, 10 марта, ожидается слабая магнитная буря с К-индексом 3 (зеленый уровень).
Об этом сообщил ресурс meteoagent и ученые Британской геологической службы.
Ученые отмечают, что геомагнитная активность остается низкой. Впрочем, вскоре магнитное поле Земли может испытать легкий удар от коронального массового излучения, связанного с извержением филамента, 6 марта.
Напомним, что геомагнитную активность могут сильно почувствовать метеозависимые, люди с заболеваниями нервной системы, страдающие хроническими заболеваниями. Магнитные бури влияют на сон и настроение, могут вызвать головные боли и мигрень, повышать артериальное давление и т.д.