ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
346
Час на прочитання
1 хв

Три знаки зодіаку, яким сьогодні потрібно згадати минуле

День вибору між добром і злом, коли потрібно не тільки закладати програму на щасливе майбутнє, саджаючи дерева або розпочинаючи ремонт, а й згадувати про минуле, в якому можна знайти відповіді на багато важливих запитань сьогодення.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Сьогодні, 20 лютого, обирати між добром і злом доведеться представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них відповіді на важливі запитання, пов’язані з ним, доведеться шукати у своєму минулому.

Телець

Тельцям, які сьогодні ухвалюватимуть важливе для себе рішення, що стосується особистого життя, необхідно згадати, що у своєму далекому минулому вони вже робили такий вибір і — помилилися. Можливо, потрібно згадати минуле і цього разу не припуститися колишньої помилки.

Близнята

Близнятам, які впевнені в тому, що завжди мають рацію, схоже, доведеться засумніватися в цьому переконанні. Певний час тому вони посварилися з близькою людиною, і від того часу не знають, як помиритися. А всього лише й треба, що відмотати «стрічку» життя назад і усвідомити, нарешті, свою провину.

Лев

Леви, які останнім часом стикаються з незрозумілими їм перешкодами в професійній, діловій та фінансовій сфері, легко можуть зрозуміти причини інцидентів, проаналізувавши події нещодавнього минулого — саме там містяться відповіді на всі запитання.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
346
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie