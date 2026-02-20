ТСН у соціальних мережах

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які віддають перевагу небезпечному хобі

Хобі бувають різні, а їхні зміст і спрямованість, як правило, залежать від самої людини.

Автор публікації
Міла Корольова
Хтось у вільний від роботи час воліє в’язати або вишивати хрестиком, а хтось — стрибати з парашутом.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які віддають перевагу небезпечним хобі.

Лев

Леви обирають для себе ризиковані хобі, оскільки їм здається, що це повністю відповідає їхньому вигляду царствених — в усіх сенсах — осіб. Ну, не сірникові коробки ж їм збирати, а ось гірські лижі або автомобільні перегони — саме те, що їм потрібно, оскільки додає їм привабливих в очах оточення якостей.

Стрілець

Стрільці часто віддають перевагу небезпечним хобі… через недогляд: у гонитві за адреналіном вони абсолютно не думають про ймовірні наслідки, які можуть дійти навіть до серйозних травм, а коли до них доходить, тільки дивуються: як таке могло статися? Їм і на думку не спадає, що вони самі в усьому винні.

Водолій

Водолії — як найбільш творчі представники зодіакального кола — постійно потребують натхнення, яке їм найкраще забезпечує адреналін. Тож у перервах між роботою вони й намагаються його здобути, обираючи небезпечні заняття — наприклад, рафтинг, дайвінг чи альпінізм.

