Ракетний удар по Харкову та майбутній кредит від МВФ: головні новини ночі 20 лютого 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 20 лютого 2026 року:
Росія завдала ракетного удару по Харкову: влучання у Слобідському районі
Трамп призначив Джареда Кушнера спеціальним посланцем миру — у фокусі Близький Схід і війна в Україні
У Криму вночі лунала стрілянина та вибухи: перші деталі
МВФ найближчими днями розгляне нову кредитну угоду для України на $8,1 млрд
Поблизу Краснодара пролунала серія вибухів: у регіоні працювала ППО, обмежено роботу аеропортів