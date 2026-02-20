ТСН у соціальних мережах

Ракетний удар по Харкову та майбутній кредит від МВФ: головні новини ночі 20 лютого 2026 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Ракетний удар

Ракетний удар / © ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 20 лютого 2026 року:

  • Росія завдала ракетного удару по Харкову: влучання у Слобідському районі Читати далі –>

  • Трамп призначив Джареда Кушнера спеціальним посланцем миру — у фокусі Близький Схід і війна в Україні Читати далі –>

  • У Криму вночі лунала стрілянина та вибухи: перші деталі Читати далі –>

  • МВФ найближчими днями розгляне нову кредитну угоду для України на $8,1 млрд Читати далі –>

  • Поблизу Краснодара пролунала серія вибухів: у регіоні працювала ППО, обмежено роботу аеропортів Читати далі –>

