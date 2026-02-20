Які українські прізвища вказують на страждання та випробування долі: таких аж чотири

Українські прізвища зберігають у собі історію народу не гірше за фольклор чи архівні документи. У них закладено історію побуту, характерів, занять, перемог і навіть болю. Деякі прізвища виникли як метафоричні відображення життєвих обставин людини: тяжкої долі, моральних або фізичних страждань, безкінечної боротьби та випробувань. І хоча сьогодні такі прізвища сприймаються як звичайні, у минулому вони були справжніми «мітками долі». Розповідаємо, які українські прізвища несуть історію боротьби та випробувань.

Страж. Це прізвище походить від слова «страждати» або «той, хто страждає». У давнину так могли назвати людину, яка зазнала значних ударів долі чи була помітно знесиленою через хвороби та втрати. У переносному значенні воно також могло описувати людину з великою внутрішньою силою, здатну вистояти попри біль.

Горецький. Попри сучасне асоціювання з горами, первинним коренем міг бути іменник «горе». Таким прізвищем могли назвати родину, яку переслідували нещастя: втрати, біди, неврожай, тяжкі обставини. Згодом значення пом’якшилося, але етимологічний слід говорить сам за себе — це історія про те, як горе перетворюється на частину роду.

Мучак. В основі цього прізвища лежить дієслово «мучити» або «мучитися». Такі назви характерні для часів, коли прізвиська давали за зовнішнім виглядом, поведінкою або життєвими ситуаціями. Людина могла бути змучена працею, хворобою чи тягарем відповідальності. Із часом прізвисько стало спадковим і перетворилося на прізвище.