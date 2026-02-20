ТСН у соціальних мережах

Колишнього принца Ендрю звільнили після 12 годин допиту: що заявила поліція

Колишнього принца Великої Британії Ендрю Маунтбеттена-Віндзора відпустили з-під варти після багатогодинного допиту. Правоохоронці заявили, що подальших коментарів наразі не буде.

Колишнього принца Ендрю звільнили після 12 годин допиту: що заявила поліція

Колишній принц Великої Британії Ендрю Маунтбеттена-Віндзора, брат короля Чарльза III, звільнений після приблизно 12 годин перебування під вартою та допиту правоохоронцями у Норфолку.

Про це повідомляє BBC із посиланням на офіційну інформацію поліції. Увечері 19 лютого Ендрю зафіксували фотографи на задньому сидінні автомобіля Range Rover під час виїзду з поліцейського відділку.

У Thames Valley Police підтвердили, що 19 лютого було затримано чоловіка віком близько 60 років із Норфолка за підозрою у неналежному виконанні службових обов’язків. Наразі його звільнено під подальше розслідування.

У заяві поліції зазначається: «У четвер, 19 лютого, ми заарештували чоловіка віком близько 60 років з Норфолка за підозрою у порушенні службових обов'язків. Заарештований чоловік наразі звільнений під слідство. Ми також можемо підтвердити, що наші обшуки в Норфолку завершені».

Правоохоронці наголосили, що на цьому етапі не планують робити додаткових заяв, проводити пресконференцію або надавати коментарі ЗМІ.

Нагадаємо, що король Чарльз миттєво відреагував на арешт його брата Ендрю, випустивши офіційну заяву

