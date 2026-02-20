Астролог назвал знаки Зодиака, предпочитающие опасное хобби

Гороскоп / © Credits

Реклама

Кто-то в свободное от работы время предпочитает вязать или вышивать крестиком, а кто-то — прыгать с парашютом.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые предпочитают опасные хобби.

Лев

Львы выбирают для себя рискованные хобби, поскольку им кажется, что это полностью соответствует их облику царственных — во всех отношениях — особ. Ну не спичечные же коробки им собирать, а вот горные лыжи или автомобильные гонки — именно то, что им нужно, поскольку добавляет им привлекательных в глазах окружающих качеств.

Реклама

Стрелец

Стрельцы часто предпочитают опасные хобби… по недомыслию: в погоне за адреналином они совершенно не думают о вероятных последствиях, которые могут дойти даже до серьезных травм, а когда до них доходит, только удивляются: как такое могло произойти? Им и в голову не приходит, что они сами во всем виноваты.

Водолей

Водолеи — как самые творческие представители зодиакального круга — постоянно нуждаются во вдохновении, которое им лучше всего обеспечивает адреналин. Поэтому в перерывах между работой они и стараются его получить, выбирая опасные занятия — например, рафтинг, дайвинг или альпинизм.

Читайте также: