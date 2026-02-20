- Дата публикации
Астролог назвал знаки Зодиака, предпочитающие опасное хобби
Хобби бывают разные, а его содержание и направленность, как правило, зависит от самого человека.
Кто-то в свободное от работы время предпочитает вязать или вышивать крестиком, а кто-то — прыгать с парашютом.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые предпочитают опасные хобби.
Лев
Львы выбирают для себя рискованные хобби, поскольку им кажется, что это полностью соответствует их облику царственных — во всех отношениях — особ. Ну не спичечные же коробки им собирать, а вот горные лыжи или автомобильные гонки — именно то, что им нужно, поскольку добавляет им привлекательных в глазах окружающих качеств.
Стрелец
Стрельцы часто предпочитают опасные хобби… по недомыслию: в погоне за адреналином они совершенно не думают о вероятных последствиях, которые могут дойти даже до серьезных травм, а когда до них доходит, только удивляются: как такое могло произойти? Им и в голову не приходит, что они сами во всем виноваты.
Водолей
Водолеи — как самые творческие представители зодиакального круга — постоянно нуждаются во вдохновении, которое им лучше всего обеспечивает адреналин. Поэтому в перерывах между работой они и стараются его получить, выбирая опасные занятия — например, рафтинг, дайвинг или альпинизм.
