- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 101
- Час на прочитання
- 2 хв
Астрологічний прогноз на 20 лютого
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: необхідно відмовитися від важливих рішень — найімовірніше, вони виявляться помилковими.
Символ дня: Древо пізнання.
Стихія дня: Дерево.
Щасливе число дня: 4.
Щасливий колір дня: зелений, малахітовий.
Щасливі камені дня: нефрит, сардонікс, агат.
За яку частину тіла відповідає: гортань.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть перейти в хронічну стадію, тому зволікати з лікуванням не слід.
Харчування дня: необхідно відмовитися від м’яса.
Стрижка дня: не найкращий день для відвідування перукарні — стригтися потрібно тільки в разі крайньої потреби.
Дачні роботи дня: день сприятливий для наведення порядку на дачній ділянці.
Магія і містика дня: можна також ворожити на кохання.
Сни дня: заплутані сни, якщо їх розшифрувати, дадуть відповідь на важливе запитання, головне — не упустити його.
Табу дня: не можна нічого руйнувати, навіть якщо йдеться лише про зламану гілку — за це доведеться відповідати.
Цитата дня: «Вівця і вовк по-різному розуміють слово свобода» (Авраам Лінкльн).
