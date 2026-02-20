ТСН у соціальних мережах

Астрологічний прогноз на 20 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Дерево

Дерево / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: необхідно відмовитися від важливих рішень — найімовірніше, вони виявляться помилковими.

Символ дня: Древо пізнання.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 4.

Щасливий колір дня: зелений, малахітовий.

Щасливі камені дня: нефрит, сардонікс, агат.

За яку частину тіла відповідає: гортань.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть перейти в хронічну стадію, тому зволікати з лікуванням не слід.

Харчування дня: необхідно відмовитися від м’яса.

Стрижка дня: не найкращий день для відвідування перукарні — стригтися потрібно тільки в разі крайньої потреби.

Дачні роботи дня: день сприятливий для наведення порядку на дачній ділянці.

Магія і містика дня: можна також ворожити на кохання.

Сни дня: заплутані сни, якщо їх розшифрувати, дадуть відповідь на важливе запитання, головне — не упустити його.

Табу дня: не можна нічого руйнувати, навіть якщо йдеться лише про зламану гілку — за це доведеться відповідати.

Цитата дня: «Вівця і вовк по-різному розуміють слово свобода» (Авраам Лінкльн).

